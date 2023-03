Clientes Nubank terão vantagens para curtir a 30ª edição da São Paulo Restaurant Week

Quem for cliente do banco digital vai poder aproveitar uma semana exclusiva pós-evento, além de café cortesia em restaurantes com menu premium

Um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do país está de volta em São Paulo para a sua 30° edição: O Restaurant Week. E quem for cliente Nubank, uma das maiores plataformas de serviços digitais do Mundo terá ainda mais vantagens para aproveitar essa edição que acontece de 30 de março a 30 de abril.

A parceria oferece experiências únicas aos clientes do Ultravioleta, o cartão black do Nubank, na edição de São Paulo. Os usuários terão acesso a uma semana extra, pós Restaurant Week, de 1 a 7 de maio, dedicada somente a eles, para que possam aproveitar com exclusividade o festival. Além disso, clientes que fizerem o pagamento da conta em restaurantes do menu premium e diamond com o cartão Ultravioleta ganharão um café cortesia. A lista dos restaurantes pode ser conferida no site do festival.

“Queremos estar presentes no dia a dia das pessoas para além dos serviços financeiros, promovendo experiências exclusivas. Sabemos que muitos dos nossos clientes são fãs de gastronomia e por isso decidimos participar dessa edição da São Paulo Restaurant Week -oferecendo benefícios exclusivos para os usuários do Ultravioleta, para que aproveitem ainda mais esse grande evento”, comenta Juliana Roschel, diretora de marketing do Nubank.

O evento traz uma seleção do melhor da gastronomia da cidade, com menus com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90. Serão 5 categorias de menus: Tradicional, Plus, Premium, Diamond e Burger Gourmet, inspirado no tema Heranças Gastronômicas. Além disso, participam da edição mais de 180 restaurantes em todas as regiões da capital paulista, incluindo o ABCD, Granja Viana e Alphaville.