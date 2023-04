Cliente Banco do Brasil tem desconto exclusivo na compra de ingressos para João Rock

Além de ser um dos maiores festivais de música do país, o João Rock se tornou um canal efetivo de experiências com o público jovem, por meio da música, cultura, esporte e arte. Em sua comemoração de 20 anos, o festival se une ao Banco do Brasil para oferecer interações que garantam a representatividade da pluralidade cultural brasileira

O maior festival de música nacional, João Rock, comemora seus 20 anos com uma parceria inédita: o Banco do Brasil é o patrocinador oficial do evento em 2023. Além disso, o banco oferece uma ação exclusiva para seus clientes: 30% de desconto na compra de ingressos para os setores Pista, Camarote Colorado e Camarote João Rock, durante a reta final da venda.

Marcelo Rocci e Luit Marques, organizadores do Festival João Rock

Para Marcelo Rocci, um dos organizadores do festival, a presença do Banco do Brasil é motivo de orgulho e motivação. “Uma instituição que efetivamente quer celebrar e incentivar as conquistas dos brasileiros é fundamental para fortalecer a identidade brasileira”, afirma.

A parceria entre João Rock e Banco do Brasil compreende a construção contemporânea de identidades por meio de experiências com o público que garantam a representatividade da pluralidade cultural brasileira em suas ações de patrocínio. Durante o festival, o banco apresentará diversas interações com o público, incentivando a conexão entre os valores compartilhados pelas duas marcas que se unem pela primeira vez.

João Rock e Banco do Brasil: uma união inédita para experiências memoráveis

O João Rock se tornou um canal efetivo de experiências com o público jovem, por meio da música, cultura, esporte e arte. Considerado um dos maiores festivais de música do país, o evento reúne anualmente artistas renomados e novos talentos da cena nacional em uma mistura de estilos que agrada a todos os gostos musicais.

Não perca essa oportunidade única de celebrar a música nacional e garantir seu ingresso com desconto exclusivo para clientes Banco do Brasil. Os ingressos para o segundo e último lote dos setores Pista, Camarote Colorado e Camarote João Rock ainda estão disponíveis para venda pelo site oficial do evento.