Cléber Machado é a nova aposta da Prime Video

O streaming anunciou a Contratação do narrador já consagrado para os Jogos da Copa do Brasil 2023

“Hoje não, Hoje sim!”. Quem já assistiu alguma narração esportiva de Cléber Machado com certeza lembra desse bordão. O Prime Video anunciou hoje a contratação de um dos profissionais do esporte mais consagrados do país.

Depois de ser demitido da Globo, emissora onde o narrador atuou por 35 anos, Cléber Machado migra para os streamings

Conhecido por seus anos de carreira no futebol, Machado será um dos narradores da Copa do Brasil 2023. Ele fará sua estreia no próximo dia 11 e narrará um jogo por dia em 11, 12 e 13 de abril. Cléber Machado se junta a Rômulo Mendonça, contratado pelo Prime Video no início do ano, para dividir a transmissão de 16 jogos da Rodada 3 do campeonato. A partir da semana que vem, times como Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza e Athletico terão confrontos exclusivos exibidos apenas no serviço de streaming da Amazon.

Cléber Machado terá sua estreia no próximo dia 11 na Copa do Brasil 2023

“Narrar os jogos da Copa do Brasil com exclusividade para o Prime Video é uma grande honra para mim”, diz Machado. “Estou extremamente feliz e empolgado em fazer parte deste time, viver um mundo vibrante e proporcionar aos espectadores a melhor experiência em transmissão de futebol. Vamos juntos nessa!”.

Recentemente, o serviço de streaming da Amazon renovou seu acordo com a Globo, que sublicenciou a competição, até 2026. E ampliou o time de narradores com a contratação de Rômulo Mendonça, e agora Cleber Machado, para o grupo de talentos de esportes no Prime Video, que vem expandindo suas transmissões esportivas ao vivo desde 2022.