Cláudia raia e marido, Jarbas homem de Mello mostram nova mansão para revista Casa Vogue

O casal Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello, ainda estava à espera de Luca quando recebeu a equipe da revista Casa Vogue para mostrar detalhes de sua nova casa em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, para a revista Casa Vogue, e contou tudo sobre a casa em que devem levar o recém-nascido para ficar longe da correria de São Paulo.

“A gente não fala que é uma casa que tem uma horta, a gente fala que é uma horta que tem uma casa, porque tudo começou por causa de uma horta. Porque a gente queria muito produzir aquilo que a gente come, e isso se agravou na pandemia. Precisamos achar um lugar que a gente faça uma horta e uma pequena casinha”, revelou Cláudia sobre como surgiu a ideia de construir a casa.

Com muito bom humor, Jarbas explicou que o sonho da casinha foi crescendo, foi crescendo. O resultado é uma casa de campo de três andares às margens da represa Jaguari, totalmente conectada à natureza e com inúmeras soluções sustentáveis, desde a base ao acabamento, ou melhor, desde a arquitetura aos itens de decoração, como os tapetes, por exemplo.

“A gente descobriu muita coisa e a gente criou muita coisa que não existia, e isso a gente tem muito orgulho, desde o tijolo, do bloco que foi usado, que é um bloco refratário, que ajuda a manter a temperatura da casa, então a gente usa menos energia com ar condicionado. Esse revestimento do hall, que é o revestimento exterior da casa, ele não é madeira, é material reciclado de garrafa pet”, explicou Jarbas.

De uma beleza exuberante, como a beleza do casal de artistas donos do imóvel, o projeto arquitetônico foi assinado por Léo Shehtman, arquiteto responsável por todas as casas da atriz, amigo íntimo de Cláudia e padrinho de sua filha Sophia. O que era para ser uma horta com uma pequena casa se tornou uma casa sustentável conceito, uma mansão requintada, moderna e totalmente sustentável; com peças exclusivas e de muito bom gosto. O projeto é totalmente assinado por profissionais brasileiros, mais uma conquista da obra, que deixou o casal bastante orgulhoso.