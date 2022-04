Claudia Leitte é a primeira brasileira a se apresentar no Walt Disney World Resort

A cantora participou do Garden Rock Series, uma série de performances que acontecem durante o EPCOT International Flower & Garden Festival

No último domingo (24), Claudia Leitte fez história ao ser a primeira brasileira a subir nos palcos do Walt Disney World Resort. A cantora participou do Garden Rock Series, uma série de performances que acontecem durante o EPCOT International Flower & Garden Festival, no EPCOT.

Durante o primeiro dia, Claudia Leitte realizou três shows e encheu o America Gardens Theater. Ela se apresentou com um look inspirado na icônica Carmen Miranda, além de cantar clássicos da Disney e de sua carreira.

“Fiquei honrada por ser a primeira brasileira a cantar nesse palco. Foi uma responsabilidade tremenda, mas estou me divertindo e me sentindo uma criança. É assim que a gente tem que se sentir aqui”, conta Claudia emocionada. A cantora se apresenta novamente hoje (25), com mais três performances.