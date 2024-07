Cláudia Campos lança novo livro e ressalta importância da consultoria na saúde

Autora de “Uma Sobe e Puxa a Outra”, Cláudia Campos destaca a relevância de uma consultoria eficaz na área da saúde. Renomada profissional do marketing e comunicação, com mais de três décadas de experiência, Cláudia tem se destacado como uma figura influente e respeitada no setor. Além de seu trabalho como consultora, ela atua como palestrante e mentora, inspirando outras mulheres a buscarem o sucesso.

Nova obra de Cláudia Campos promove sucesso na comunicação de saúde

Com uma carreira marcada por sua paixão e expertise, Cláudia Campos tem sido uma voz influente, especialmente no mercado da saúde, que está em constante evolução. Em seu novo livro, ela ressalta a importância de três pilares fundamentais para profissionais de comunicação na área da saúde: conhecimento especializado, empatia e adaptabilidade. “Comunicar na área da saúde requer um olhar sensível para as necessidades e preocupações das pessoas. É preciso entender a linguagem do público e ser capaz de transmitir mensagens complexas de forma clara e acessível”, afirma Cláudia.

Autora e mentora revela segredos para uma comunicação eficaz e empática no setor de saúde

A experiência de Cláudia em consultoria tem proporcionado clareza e direção para muitos profissionais da comunicação na área da saúde. “A capacidade de se adaptar às mudanças constantes e abraçar a inovação é fundamental para se destacar nesse setor”, acrescenta. Seu trabalho tem ajudado a construir conexões autênticas e a fornecer informações relevantes e precisas para o público-alvo.

Além de seu novo livro, “Uma Sobe e Puxa a Outra”, lançado em 2023, Cláudia é autora de “Não sou Mulher Maravilha”, publicado em 2008. Ambos os livros têm como objetivo inspirar outras mulheres a superarem desafios e alcançarem o sucesso. Como mentora, ela compartilha suas vastas experiências e conhecimentos, impactando positivamente a vida de muitos profissionais e mulheres em busca de suas realizações.

Cláudia Campos continua a ser uma voz influente e inspiradora no campo do marketing e comunicação, especialmente na área da saúde. Sua dedicação em transmitir conhecimento e promover a adaptabilidade e empatia como pilares essenciais reflete sua visão e compromisso com o desenvolvimento de profissionais capacitados e preparados para os desafios do mercado atual.