Claudete Troiano confirma que Pelé já deu em cima dela: “mas ele foi muito respeitoso”

A jornalista afirma que o jogador é um dos homens mais gentis que já conheceu

Na década de 70, o futebol ainda era um esporte em que não se via muitas mulheres. Claudete Troiano foi uma das jornalistas responsáveis por começar a mudar essa história. Em entrevista ao podcast “Os Insuportáveis”, a ex-repórter de campo falou sobre a experiência na época e revelou que Pelé era afim dela.

A pergunta sobre Pelé foi enviada por um ouvinte e no início Claudete apenas confirmou, mas depois acabou dando mais detalhes de como tudo aconteceu



Foi em um bate-papo descontraído com os apresentadores Leandro Alves e Tiago Americo que Claudete acabou confessando as investidas de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Apesar de perceber as cantadas, a jornalista afirmou que nunca aconteceu nada entre eles e afirmou que Pelé era muito respeitoso.

Claudete contou que no início da carreira estava aguardando ao lado de Fausto Silva para entrevistar Pelé e o jogador fez questão de atendê-la primeiro



“Ele era afim, mas ele foi muito respeitoso. O Pelé se tornou um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito até hoje e é um dos caras mais gentis que eu conheci, respeitador demais. Eu vi que não era minha praia e ficou tudo bem, somos amigos até hoje sem nunca ter rolado um beijo”, disse Troiano.

Após ser repórter de campo, a jornalista trabalhou como apresentadora e foi destaque na televisão. Claudete Troiano e Ione Borges no programa “Mulheres em Desfile”



Sobre o assédio no meio futebolístico, Claudete afirmou que havia principalmente da torcida. Sobre os jogadores, ela afirma que alguns faziam algumas cantadas, mas tinham sempre muito respeito. “Nós entramos em um campo exclusivamente masculino, até a torcida se manifestava quando via garotas entrando em campo, mas sempre houve muito respeito por parte dos jogadores”, concluiu.



“Os Insuportáveis” é um podcast da Rádio Insuperável, que conta com os melhores locutores brasileiros nos Estados Unidos. Há programas jornalísticos, de humor, prestação de serviço, opinião, esporte e entretenimento. Acesse www.webradioinsuperavel.com e saiba mais.