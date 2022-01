Clássicos do cinema mundial disponíveis de graça pra você assistir

O beijo no asfalto, clássico brasileiro e diversas obras de Fellini, são algumas das diversas opções que a NetMovies disponibiliza para todos os usuários

Pioneira e líder na distribuição de filmes on-line no Brasil, a NetMovies, operadora de streaming, desde que se lançou no mercado digital em 2016, vem apostando e investindo em proporcionar conteúdo de qualidade e com simplicidade de acesso para os seus clientes.



Marcelo Spinassé, fundador e CEO da Encripta, empresa brasileira de tecnologia de streaming e distribuição audiovisual



“Nós apostamos na simplicidade” afirma Marcelo Spinassé, fundador e CEO da Encripta, empresa brasileira de tecnologia de streaming e distribuição audiovisual, sendo responsável pela idealização, lançamento e gestão de plataformas como a Netmovies, dentre outras. Marcelo ressalta também que a experiência de navegação dos usuários é idêntica a de outros streamings, mas com o diferencial de não precisar pagar nada por isso.







Clássicos do cinema estão disponíveis na plataforma

Atualmente, clássicos do cinema como Papillon, a Mulher Inesquecível, O Pequeno Grande Homem, além de vários filmes de diretores famosos como Federico Fellini, Luís Buñuel, Serguei M. Eisenstein, Otto Preminger, Charles Chaplin, Robert Bresson, fazem parte da lista extensa de filmes e séries disponíveis.

No cinema nacional os destaques são para: O Beijo no Asfalto, O Quatrilho, Dona Flor e Seus Dois Maridos, e Bye Bye Brasil.

Outros destaques são:

A Esposa, A Garota Húngara, Código de Conduta, Expresso do Amanhã e Os Especialistas.

Para assistir estes e muitos outros conteúdos, basta acessar o site e criar um cadastro.