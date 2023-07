“Claro patrocina curso inovador para jovens da periferia: Programando meu Futuro”

Parceria com a plataforma New School traz educação de qualidade e abre oportunidades no mercado de tecnologia, gerando transformação social

A Claro, por meio do Instituto Claro, acaba de anunciar um patrocínio importante para a educação de jovens da periferia. A operadora estabeleceu uma parceria com a plataforma New School, conhecida por oferecer cursos que utilizam uma linguagem mais lúdica e acessível, com o objetivo de trazer educação de qualidade para os moradores das periferias dos grandes centros urbanos do país.

Curso gratuito de programação patrocinado pela Claro capacita jovens para o futuro digital

O curso patrocinado, intitulado “Programando meu Futuro”, tem como propósito principal capacitar os estudantes para as oportunidades do mercado de tecnologia e os desafios que esse setor apresenta. Com o uso de uma linguagem comum ao vocabulário dos jovens ‘da quebrada’ e termos utilizados pelos moradores das periferias, a plataforma New School busca tornar a programação mais acessível e interessante para esses alunos.

Daniely Gomiero, Diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade e Vice-Presidente do Instituto Claro, destaca que o apoio a esse projeto é uma forma de aproximar os jovens do mercado de tecnologia e capacitá-los para uma área que demanda mão de obra qualificada. Para a Claro, conectar esses jovens com oportunidades reais é o verdadeiro caminho para a transformação social.

Daniely Gomiero, Diretora de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade e Vice-Presidente do Instituto Claro

Para ter acesso ao curso, os jovens interessados devem baixar o aplicativo do New School, disponível em todas as lojas virtuais. O curso é estruturado de forma que, após assistir cada aula, o aluno responda a questionários relacionados ao conteúdo abordado. A cada resposta correta, ele acumula pontos chamados ‘Nozes’, que podem ser trocados por prêmios dentro de um marketplace disponível no próprio aplicativo. Essa abordagem busca incentivar os jovens a se dedicarem aos estudos e recompensá-los pelo seu esforço.

O patrocínio da Claro e o apoio do Instituto Claro ao curso Programando meu Futuro estão alinhados com a missão da empresa de promover investimentos sociais para criar impactos relevantes no país, buscando conectar as pessoas para uma vida mais divertida e produtiva.

A Claro já desenvolve diversas iniciativas voltadas para a transformação social, como o projeto Dupla Escola, que oferece Ensino Médio integrado a cursos técnicos-profissionalizantes em telecomunicações no Rio de Janeiro; o CampusMobile, um concurso de inovação universitário que premia jovens com soluções mobile de impacto social; e o [email protected], que capacita profissionais de ensino no uso de novas tecnologias em sala de aula, além de levar pontos de TV por assinatura e internet para escolas da rede municipal.