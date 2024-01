Claro e Netflix revolucionam a TV paga: assinatura inclusa em todos os planos!

Novidades incluem realização de viagem e eventos, criação de cursos e expansão de mercado

Na era da transformação digital, a Claro e a Netflix decidiram ir além, redefinindo por completo o conceito de “TV Paga” no Brasil. Em um movimento inédito, todos os planos da Claro tv+ agora incluem uma assinatura Netflix, consolidando-se como uma proposta única e inovadora.

Com essa novidade, os clientes ganham acesso a mais de 120 canais, abrangendo toda a oferta de TV por assinatura, e desfrutam de uma extensa biblioteca on demand, totalizando 95 mil conteúdos para assistir quando quiserem. Além disso, a parceria oferece todo o catálogo da Netflix, com séries renomadas como Stranger Things, Wandinha e Round Six.

Ricardo Falcão, diretor da Claro tv+, enfatiza que essa parceria não apenas melhora a experiência do cliente, mas também consolida a Claro tv+ como um verdadeiro hub de conteúdo, ultrapassando as fronteiras tradicionais da TV por assinatura.

Os planos, disponíveis por R$109,90 na modalidade box Claro tv+, estão acessíveis a toda a base de clientes da Claro tv+ e também a novos assinantes. Para aqueles que já são assinantes Netflix, a migração é simples e rápida, bastando acessar o aplicativo da Netflix através da Claro tv+ e inserir as informações de login.

Thiago Moreira, vice-presidente de Parcerias e Desenvolvimento de Negócios da Netflix na América Latina, destaca: “A Netflix tem como missão criar grandes histórias e oferecer maior poder de escolha e controle para as pessoas em todos os lugares. E, ao perseguir esse objetivo, por meio dessa parceria com a Claro, estamos facilitando ainda mais o acesso dos consumidores no Brasil a filmes e séries do mundo inteiro.”

Essa aliança, iniciada em 2019, acompanhou as mudanças no mercado e no consumo de conteúdo, culminando na criação da Claro tv+ em 2022, uma plataforma que uniu o melhor da TV e do streaming em uma única experiência. A operadora, ciente da transformação na TV por assinatura, consolidou parcerias estratégicas, proporcionando aos clientes acesso não apenas à Netflix, mas também ao Globoplay e diversos outros streamings.

Ricardo Falcão destaca o sucesso da oferta moderna da Claro, encerrando 2023 com cerca de 1 milhão de clientes, sendo mais de 70% representados pelas vendas do app e do box Claro tv+. A Claro não apenas se adaptou às mudanças do mercado, mas liderou a reinvenção da TV por assinatura, oferecendo uma experiência única que atende às demandas digitais e flexíveis dos consumidores.