Clara x Sofia lança novo single em parceria com Clarissa, consolidando posição no cenário musical brasileiro

"Bem e Longe de Mim" já está disponível nas principais plataformas de streaming

O duo pop mineiro Clara x Sofia, após se destacar em shows de abertura do Coldplay no Rio de Janeiro e em Curitiba para um público de 200 mil pessoas, lançou nesta sexta-feira (14) seu mais novo single, “Bem Longe de Mim”.

Clara x Sofia lança seu novo single, “Bem Longe de Mim” em parceria com a cantora carioca Clarissa

A música, em parceria com a cantora carioca Clarissa, é um pop dançante que mistura influências e temáticas já exploradas pelo duo e pela artista convidada. O lançamento vem acompanhado de um visualizer que já está disponível nas principais plataformas de streaming. Com um público crescente nas redes sociais, Clara x Sofia tem consolidado sua posição no cenário musical brasileiro, cada vez mais apoiando artistas independentes.

As mineiras têm se destacado pelo pop autêntico e sofisticado, bebendo também de fontes como o pop rock, o funk e a bossa nova. A sonoridade, definida pelo duo como “chiclete chic”, traz refrões marcantes e elementos sofisticados. A parceria com Clarissa, que já lançou seu álbum de estreia em 2022, representa um encontro de artistas da nova cena pop brasileira que vem ganhando espaço nas plataformas digitais e mídias.

O single traz um pop leve e dançante, misturando influências e temáticas já vividas tanto pelo duo, quanto por Clarissa

O visualizer foi gravado em Belo Horizonte e contou com a presença das três artistas. A concepção e direção criativa ficaram a cargo de Luiza Quintino, que já trabalha com o duo há algum tempo. O projeto traz um visual loungewear com pedraria, cores, luz e cenografia sincronizadas com movimentos de câmera que criam uma sensação de sedução e conquista no espectador.

O lançamento do single vem em um momento de destaque para Clara x Sofia, que já conta com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e mais de 9 milhões de acessos nas principais plataformas de streaming do país. A diretora de Marketing e Estratégias Digitais da Ingrooves Brasil, Renata Gomes, destaca a linguagem doce, irônica e despojada das artistas, que conversa diretamente com as dores e sabores da gen z. O visualizer de “Bem e Longe de Mim” é a trilha sonora perfeita dos flertes nas mídias sociais, ambiente que tanto Clarissa como Clara x Sofia ocupam fluidamente com altíssimo engajamento de fãs e diferentes comunidades.

O novo single de Clara x Sofia, em parceria com Clarissa, já está disponível nas principais plataformas de streaming. Ouça agora e conheça a sonoridade autêntica e sofisticada que tem consolidado o duo no cenário musical brasileiro.

Ouça aqui.