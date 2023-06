Cirurgião plástico goiano surpreende ao arrematar lote inusitado no leilão do Instituto Neymar Júnior

Médico Willian Pires adquire viagem exclusiva ao Rio de Janeiro em jato particular junto com Virgínia e Poliana

Noite de luxo e extravagância marcou a realização do terceiro leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Júnior, que contou com a presença de celebridades, empresários e personalidades de destaque. Entre os participantes, um nome chamou a atenção: Willian Pires, um renomado cirurgião plástico goiano, que surpreendeu ao arrematar um lote inusitado.

O evento ocorreu no prestigioso Clube Monte Líbano, em São Paulo, e atraiu olhares curiosos para as aquisições dos participantes. No caso do Dr. Willian Pires, sua oferta chamou a atenção de todos ao adquirir uma viagem exclusiva ao Rio de Janeiro, que inclui um voo em jato particular junto com as influenciadoras digitais Virgínia e Poliana.

Dr. Willian Pires e a influenciadora digital Virgínia

A quantia desembolsada pelo cirurgião plástico e seus dois amigos médicos foi surpreendente: nada menos que 735 mil reais foram pagos pelo pacote completo. A viagem, que promete ser marcada por luxo e conforto, despertou o interesse de muitos, tanto pelos participantes envolvidos quanto pela quantia significativa envolvida.

Willian Pires, além de ser um profissional reconhecido na área da cirurgia plástica, possui um currículo impressionante. Graduado pela Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e com residência médica em cirurgia geral pelo Hospital das Forças Armadas do Distrito Federal (HFA), o médico também possui vasta experiência internacional, tendo participado de diversos congressos e simpósios nos Estados Unidos, Colômbia e República Dominicana.

Especializado em procedimentos como lipo de alta definição (LipoHD), mamoplastia de aumento com recuperação em 24 horas (R24R) e mastopexia em L com Alça Muscular e Sutiã Interno, o Dr. Willian Pires é conhecido por suas técnicas inovadoras e resultados surpreendentes.

Cirurgião plástico goiano surpreende ao arrematar lote inusitado no leilão do Instituto Neymar Júnior

Com a aquisição do lote inusitado no leilão do Instituto Neymar Júnior, o cirurgião plástico mostra que sua paixão pelo luxo vai além do ambiente hospitalar. A viagem ao Rio de Janeiro, ao lado de Virgínia e Poliana, promete ser um dos destaques da vida social do médico, que certamente estará em evidência nos próximos dias.

O terceiro leilão do Instituto Neymar Júnior mostrou-se um verdadeiro sucesso, reunindo personalidades e arrecadando fundos para a instituição. No entanto, a participação surpreendente do Dr. Willian Pires e seus amigos médicos certamente será um dos assuntos mais comentados nas rodas de conversa e nas redes sociais nos próximos dias.