Cirurgião-dentista Willian Ortega explica quais os melhores procedimentos estéticos para realizar no outono

As estações mais frias auxiliam na recuperação de alguns procedimentos

A busca por procedimentos estéticos está cada vez maior. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a procura pelas intervenções não-cirúrgicas aumentou 390% durante a pandemia. O cirurgião-dentista Willian Ortega sentiu esse aumento no seu consultório, mas ensina que alguns tratamentos são mais recomendados em épocas do ano com a temperatura mais amena, como o outono e o inverno.

“Agora entramos no outono e logo no inverno. Essas são as estações dos principais cuidados com a pele. Os procedimentos mais realizados nesse momento são aqueles em que devemos evitar pegar sol no pós-operatório como os peelings e os lasers mais agressivos. Nessa época do ano, fazemos esses procedimentos e temos a vantagem de não ter o sol tão forte ou o calor tão forte. Esse frio ajuda muito a recuperar”, explica Willian Ortega.

Durante essas estações, até a mudança no visual auxilia nos cuidados com a pele. Por ser utilizado mais roupas, esses tecidos acabam protegendo da exposição solar. O especialista também recomenda a utilização de hidratantes. “Temos que ter cuidado com a hidratação. Existe a necessidade de sempre estar utilizando hidratantes para evitar ressecamento e rachaduras na pele, pois isso gera uma aparência de envelhecimento. O frio propicia isso”, justifica.

Willian Ortega comenta que o frio ajuda na recuperação da pele em procedimentos que a levam a descascar. “Este é o momento para fazer esses tratamentos. No verão, o paciente precisa ter um cuidado muito maior. Se o paciente pegar muito sol pode ter manchas. O sol e o calor dificultam a recuperação, e podem causar marcas no pós”, conta.