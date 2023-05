Cirurgia das pálpebras: A solução para a aparência cansada e envelhecida

Dr. Sérgio Cruz explica o que é Blefaroplastia, o rejuvenescimento da região dos olhos

A blefaroplastia é um procedimento cirúrgico que vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente nas redes sociais. Essa cirurgia plástica é realizada para retirar o excesso de pele das pálpebras inferiores ou superiores, além de posicionar corretamente as pálpebras. Com isso, há uma diminuição da aparência cansada e envelhecida.

A solução para a aparência cansada e envelhecida

O cirurgião plástico carioca, Dr. Sérgio Cruz, é referência nesse tipo de procedimento e vem utilizando suas redes sociais para compartilhar informações e tirar dúvidas sobre a blefaroplastia, principalmente após algumas celebridades terem tido experiências ruins ao realizarem o procedimento.

Dr. Sérgio Cruz explica o que é blefaroplastia e os motivos de atrair as celebridades

Segundo o Dr. Sérgio, a região dos olhos é uma das que mais ficam evidentes no rosto e a busca por procedimentos corretivos na área é cada vez maior. “O tratamento tem grande potencial de rejuvenescimento e a blefaroplastia se destaca por ser eficaz nas questões estéticas, mas, principalmente, para corrigir e restabelecer a estrutura ao redor dos olhos”, afirma o médico.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a procura pela blefaroplastia acontece geralmente acima dos 40 anos, tanto para homens como para mulheres. “A blefaroplastia consiste na retirada do excesso de pele das pálpebras e reposicionamento das estruturas que sustentam as pálpebras, para reposicioná-las de forma correta. E este problema atinge pessoas a partir da meia-idade”, completa o Dr. Sérgio Cruz.

Blefaroplastia, o procedimento corretivo dos olhos que está em alta demanda

Entretanto, é importante destacar que a blefaroplastia é um procedimento cirúrgico e, como tal, apresenta riscos. Por isso, é fundamental que o paciente esteja atento aos cuidados especiais no pós-operatório e escolha um profissional registrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Em resumo, a blefaroplastia pode ser uma solução para quem deseja corrigir o excesso de pele e gordura das estruturas das pálpebras, mas é fundamental tomar todos os cuidados necessários e escolher um profissional de confiança para realizar o procedimento. Afinal, a busca por procedimentos corretivos nos olhos tem se intensificado e é preciso estar atento às opções disponíveis no mercado.