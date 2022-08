‘Circuito Sertanejo’ na Festa do Peão de Barretos tem transmissão ao vivo do Multishow

Shows de César Menotti & Fabiano e Gusttavo Lima no dia 20 de agosto, às 23h30

O Multishow transmite ao vivo a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no dia 20 de agosto, a partir das 23h30, com apresentações de César Menotti & Fabiano e Gusttavo Lima. O canal vai desembarcar em Barretos, São Paulo, para marcar presença na cobertura do evento e garantir que os fãs acompanhem em tempo real os shows e todos os detalhes da noite.

César Menotti & Fabiano marcam presença na festa

Além da transmissão do Multishow, conteúdos exclusivos serão exibidos na programação da TV Globo, no Globoplay, no Gshow e no g1. No streaming, a cobertura do evento estará no simulcast do Canal (para assinantes + canais Ao Vivo), e também para não assinantes logados. Já no site, estarão disponíveis conteúdos como podcasts, vídeos, coberturas de shows e entrevistas.

Apresentação de Gusttavo Lima terá transmissão ao vivo

CESAR MENOTTI & FABIANO E GUSTTAVO LIMA EM BARRETOS

Exibição: 20 de agosto às 23:30 no Multishow