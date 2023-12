Circuito Candango de Corridas de Rua: Brasília se Prepara para a Grande Estreia

Corrida e caminhada em quatro emocionantes percursos de 3km a 15km movimentarão as ruas brasilienses no dia 17 de dezembro

Brasília vai receber a primeira edição do Circuito Candango de Corridas de Rua, prometendo agitar a cena esportiva da capital no próximo dia 17 de dezembro. Com inscrições abertas até o dia 12 de dezembro pelo site Bruno Atleta, o evento contempla tanto os amantes da corrida quanto aqueles que preferem uma boa caminhada.

Dividido em duas categorias, corrida e caminhada, o torneio oferece quatro percursos distintos, variando de 3km a 15km. As provas terão largada às 7h, com os trajetos de 3km a 10km iniciando e terminando em frente ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. Já a corrida de 15km terá largada na Ermida Dom Bosco, passando por pontos emblemáticos como Lago Sul, Ponte JK, CCBB e Setor de Clubes Sul, com chegada na Esplanada dos Ministérios.

Os participantes terão a chance de competir por premiações em dinheiro, destinadas aos três primeiros colocados nos percursos de 5km, 10km, 15km e 15km PCD. Além disso, haverá troféus por faixa etária na modalidade 15km geral masculino e feminino.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar o site Bruno Atleta ou seguir o perfil @circuitocandango no Instagram. A capital se prepara para um dia de movimento, superação e celebração do esporte nas ruas brasilienses.

Serviço: 1º Circuito Candango de Corridas de Rua

Quando: 1ª etapa em 17 de dezembro, com largada às 7h

Onde: 3km, 5km e 10km – largada e chegada na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República

15km – largada na Ermida Dom Bosco e chegada na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República

Inscrições: Bruno Atleta até 12 de dezembro (próxima terça-feira)

Mais informações: Instagram (@circuitocandango)