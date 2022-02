Cíntia Abravanel se encontra com Porpetone e diz que aprova imitação de seu filho, o BBB Tiago Abravanel

O encontro aconteceu nos bastidores do SBT

Neste último domingo (20), O humorista Alexandre Porpetone fez uma imitação de Tiago Abravanel, neto do dono do SBT para o Programa Silvio Santos, que está sendo apresentado por Patrícia Abravanel.

“Tiago Abravamel”, como foi chamado, ganhou uma festa de aniversário no palco do programa, com um boneco de papelão representando Silvio Santos. A encenação foi feita para ironizar os comentários que o participante tem feito no Big Brother Brasil. Tiago expôs sua relação com a família durante o reality e lamentou o fato do avô nunca ter ido a nenhuma de suas festas de aniversário.

Durante os bastidores do programa, Cíntia Abravanel fez questão de conhecer a imitação de Alexandre Porpetone pessoalmente. O encontro aconteceu nos bastidores do SBT. “Mãe, você não acredita em quem eu conheci hoje. Depois de vários ‘nivers’, ela existe mesmo, a minha tia, a Jequitia”, disse o humorista se referindo à Patrícia, que entrou em cena e abraçou o “sobrinho”, arrancando risos de sua irmã mais velha. Questionada por Patrícia se aprovava ou não a imitação, Cíntia não poupou o elogio: “Aprovadíssima”.

“Você é mais bonita pessoalmente do que pelas redes sociais”, completa “Tiago”, ironizando o suposto distanciamento que o participante do BBB 22 disse que existe entre os familiares.