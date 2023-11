Cinema para todos: Sessão Vitrine em parceria com a Petrobras estará de volta às telonas em Novembro

Conheça o projeto Sessão Vitrine Petrobras, que terá uma estreia por mês em mais de 20 cidades do Brasil, com preços acessíveis

Imagine ter a oportunidade de prestigiar filmes nacionais nas salas de cinema por um preço acessível? Esse é o objetivo de um dos principais projetos de distribuição de longas nacionais dos últimos anos, a Sessão Vitrine Petrobras, que estará de volta aos cinemas ainda em novembro.

Sessão Vitrine irá trazer uma cópia digitalizada do clássico “Durval Discos” e outros longas premiados e inéditos em circuito, como “Propriedade”, “Bizarros Peixes das Fossas Abissais” e “Sem Coração”. As exibições acontecem em mais de 20 cidades do país, com preço acessível.

Ao longo de seus mais de 10 anos, o selo Sessão Vitrine lançou filmes de diretores como Kleber Mendonça Filho, Caroline Leone, Adirley Queirós, Juliana Antunes, Gabriel Mascaro e Maria Clara Escobar.

Ao todo, foram 71 títulos, que chegaram a 250 mil espectadores nos cinemas, seguindo seu propósito de distribuição coletiva e difusão de filmes brasileiros em todo o país.

Depois de seis anos, a Petrobras volta a adotar a Sessão Vitrine. “Isso representa a retomada do olhar das políticas públicas para a cultura brasileira. É um indício de um novo capítulo do cinema brasileiro representado pela Sessão Vitrine, um catalisador da diversidade formal e temática do cinema feito no Brasil”, explica Silvia Cruz, sócia-fundadora da Vitrine Filmes.

O projeto é uma iniciativa de exibição conjunta de filmes brasileiros em cinemas comerciais, conduzida pela distribuidora Vitrine Filmes. Apresentando produções cinematográficas a preços acessíveis em parceria com exibidores apoiadores do projeto, o programa organiza projeções acompanhadas por discussões, com a missão central de fomentar o interesse do público pelo cinema brasileiro.

A Sessão Vitrine Petrobras oferece uma visão diversificada da produção atual do audiovisual brasileiro contemporâneo e, pela primeira vez, relançará filmes consagrados e digitalizados.