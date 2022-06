Cinco produtos que te ajudam a atingir o orgasmo durante as férias (e cabem na sua nécessaire!)

Femtechs se unem para lançar linha voltada à saúde e prazer das mulheres, em consolidação inédita no mercado

A Feel e Lilit, femtechs que desenvolvem produtos para a jornada de saúde e sexualidade da mulher, trazem opções perfeitas e que cabem na nécessaire de viagem, ideais para as férias de julho.

Curtir dias de folga longe da correria do dia a dia é muito bom e ainda melhor é poder aproveitar esses momentos para explorar a sexualidade com prazer e liberdade.

Neste momento, uma mala ‘recheada’ de produtos que estimulem esses momentos de conexão com o corpo, sozinha ou acompanhada, não pode faltar, garantindo assim as férias do prazer e do autocuidado íntimo.

Femtechs se unem para trazer linha voltada ao prazer feminino

Pensando nisso, as marcas, que recentemente se uniram em uma consolidação inédita no mercado de sexual wellness brasileiro, sugerem a sua linha completa de produtos voltados ao público feminino.

Um deles é o Sabonete Íntimo Feel, que mantém a região íntima super hidratada, confortável, sem desrespeitar o pH natural e auxiliando na diminuição do odor na região, principalmente nos dias muito quentes.

Outro que também está presente na linha da Feel e Lilit é o Óleo Hidratante Feel. Testado dermatologicamente e clinicamente, pode ser usado em peles sensíveis, no pós-depilação de virilha e demais áreas, por prevenir a foliculite, aliviar assaduras e desconfortos que podem aparecer após a prática de alguns esportes.

Já o Lubrificante e Hidratante Íntimo Feel possui formulação com calêndula, aloe vera, vitamina E e ativos que mantêm o PH vaginal em equilíbrio. A versão sachê é perfeita para levar na bolsa – o kit é formado por cinco sachês e uma bolsinha de pano exclusiva que garante praticidade e discrição.

A novidade da linha é o Excitante Lubrificante Íntimo Feel. Sua composição possui ativos de menta, gengibre e canela, proporcionando uma sensação refrescante durante o uso. O excitante aumenta a sensibilidade ao toque e diminui o atrito e o ressecamento da região íntima feminina.

O Bullet Lilit é um mini vibrador de clitóris pequeno (do tamanho de um batom), discreto, potente e criado por quem usa. Possui 5 modos de vibração: 3 constantes + 2 ritmos; é à prova d ́água: pode ser usado no banho e lavado com sabão neutro; recarregável: deixe carregar por 2h na tomada e use por 40min a 1h30min sem interrupções; silencioso: sua vibração é mais baixa que um sussurro.

“Intimidade é uma parte importante de nossas vidas, merece ser abraçada sem culpa e sem vergonha. Buscar qualidade para nossa intimidade é um movimento que deve ser natural, assim como comprar um bom creme para o rosto”, finaliza Marina Ratton, Founder e CEO da marca, no site oficial.