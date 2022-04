CIMPLES by Carolina Ferraz lança cinco temperos exclusivos

Produtos foram desenvolvidos ao longo de seis meses pelas sócias, ao lado de parceiros

A CIMPLES by Carolina Ferraz, marca de home & lifestyle da atriz e apresentadora Carolina Ferraz e de sua filha Valentina Cohen, lança cinco temperos exclusivos. Disponíveis nos sabores Aves, Legumes, Grelhados, Saladas e Carnes, os produtos estarão à venda a partir do dia 11 de abril no site da CIMPLES e, em um segundo momento, em supermercados do Brasil todo.

Idealizados e desenvolvidos por Carolina, Diretora Criativa da marca, eles não possuem conservantes químicos e têm como diferencial a durabilidade, já que podem ser usados em até um ano e meio se forem bem armazenados.

O lançamento foi pensado ao longo de seis meses pelas sócias, ao lado de parceiros. “Nós tínhamos encontros semanais com nosso fornecedor e tivemos a ajuda de chefs, que, junto conosco, cozinhavam, usando os produtos com todos os tipos de proteína, como carne e peixe, para encontrar o melhor sabor”, conta Carolina.

Segundo a atriz e apresentadora, ter uma linha de temperos sempre foi um desejo, já que, ao cozinhar, se sentia incomodada com a pouca durabilidade dos produtos disponíveis no mercado. “Nós descobrimos o composto que faz com que alguns produtos se decomponham mais rapidamente. Então, elaboramos uma fórmula específica para ser usada com cada proteína”, explica.

Os preços dos temperos variam de R$ 16,50 a R$ 19,90. Para Valentina, CEO da empresa, a novidade representa mais um grande passo para a marca. “Nós estamos muito felizes de lançar uma segunda linha de produtos da CIMPLES. Os temperos simbolizam para nós uma grande oportunidade de propagar a essência da marca para ainda mais famílias e de permitir que os fãs da Carolina estejam ainda mais perto dela”, afirma. Para esse ano, a CIMPLES ainda terá mais oito lançamentos, incluindo louças, tábuas de mármore e homewear.

Temperos:

· Carnes: tem os sabores típicos de uma preparação de carne de panela caseira, ou seja, alho, cebola, cominho, louro e páprica. Possui uma leve picância, mas muito bem balanceado para trazer cor e sabor a carnes cozidas ou assadas em fogo baixo. O segredo é uma pitadinha de açúcar mascavo e cúrcuma para dar uma cor dourada incrível. Preço: R$ 19,90.

· Legumes: inspirado nos sabores mais marcantes de um caldo de legumes profissional. Composto por cebola, aipo e alho, é ideal para preparar legumes, sopas, vegetais, peixes e caldos. Pode ser usado também para temperar maioneses e massas, preparar molhos e dar um toque especial no arroz do dia a dia. O diferencial é o limão siciliano em pó, que traz um leve sabor cítrico e um delicioso aroma perfumado. Preço: R$ 19,90.

· Grelhados: lembra o famoso sal de parrilla, que é usado principalmente na Argentina. Traz os sabores marcantes da Salsa Criolla, combinada com tomate e pimentão. É ideal para preparar sanduíches, peixes e carnes e vegetais grelhados em fogo alto, assados no forno ou salteados em frigideira. Também pode ser usado como substituto do sal grosso em churrascos. O destaque é o sabor defumado, que intensifica as preparações. Preço: R$ 16,50.

· Saladas: salsa, orégano e manjericão trazem um delicioso aroma de ervas selecionadas; a cebola e o alho trazem intensidade; o limão a acidez exata; e a pimenta do reino o calor. Pode ser usado para temperar saladas, legumes, ovos, massas, pizzas, molhos, entre outros. A assinatura do sabor é o tomate desidratado, que traz doçura, além de dar um toque de cozinha italiana. Preço: R$ 16,50.

· Aves: é feito com os sabores marcantes da mostarda, alho e cebola, com um toque de açúcar mascavo e cúrcuma, para dar a cor dourada perfeita aos grelhados, assados, cozidos ou salteados. Além disso, traz a combinação incrível de páprica e pimentas do reino branca e preta, proporcionando calor ao paladar e aroma ao prato. O toque especial é um blend de limão siciliano, limão taiti e laranja, que juntos trazem uma nota cítrica deliciosa. Preço: 19,90.