Chris Rodrigues, hair style dos famosos comemora aniversário com tema ‘Funk do Chris’

A noite de terça-feira (12), foi cheia de eventos no mundo das celebridades . O hair style e amigo das estrelas , Chris Rodrigues, promoveu uma festa funk cheia de brilho na noite paulista!

(Foto: Ag News) (Foto: Ag News) (Foto: Ag News) As festas voltaram com tudo e Chris deu o nome nessa volta as baladas

Com a presença de @loreimprota que prestigiou o evento do @chrisrodrigues86 , ao lado das bonitas @elanavalenaria, @gleicidamasceno @priscilaabravanel e o joalheiro dos famosos Paulo Teixeira.

(Foto: Ag News) (Foto: Ag News) (Foto: Ag News) O dono da festa e proprietário da Casa Chris Rodrigues arrasou no baile

