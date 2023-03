“Chorei, chorei, chorei”, diz Xuxa sobre gravação de Altas Horas com Serginho Groisman em homenagem a seus 60 anos

Apresentadora ficou muito emocionada na gravação do programa que teve a participação de Sasha, Juno, paquitas, celebridades e muitas homenagens

A gravação do programa Altas Horas com Serginho Groisman em homenagem aos 60 anos de Xuxa Meneghel aconteceu na última terça-feira (7), e deixou a apresentadora muito emocionada. A gravação faz parte de uma programação especial feita pela Globo em homenagem a Rainha dos Baixinhos.

Em sua conta no Instagram, a Tv Globo deu spoiler que o especial que será exibido no próximo sábado (11), terá muita música e publicou fotos de bastidores que mostram Xuxa e Serginho. A apresentadora revelou que a gravação a deixou muito emocionada “chorei, chorei, chorei”, revelou Xuxa.

Xuxa completa 60 anos com programação especial preparada pela Globo

Crédito: Divulgação Tv Globo



Além de Sasha e Juno, as paquitas Andreia Veiga, Tatiana Maranhão, e convidados como Fabiana Carla, Carol Marra, Wanessa Camargo e Daniel, que cantaram músicas de muito sucesso da apresentadora participaram do especial.

Xuxa e Serginho nos bastidores da gravação do Altas Horas

Crédito: Divulgação Tv Globo



Além do Altas Horas, Xuxa também gravou participação no programa “Que história é Essa Porchat”, no GNT, que será exibido no dia 21 de março às 21h30, e vai participar da nova temporada do programa “Saia Justa”, também do GNT, que voltará a ser exibido nesta quarta (8), às 22h15 com novo elenco e a homenagem especial.

Xuxa chorou muito com homenagem no programa Altas Horas

Crédito: Divulgação



As homenagens a Rainha dos Baixinhos continuam. O canal VIVA começou a exibir no último sábado (4), o primeiro dos 17 episódios do “Xou da Xuxa”. O especial irá ao ar todos os sábados a partir das 16h15 até o dia 24 de junho. No dia do aniversário da Xuxa, em 27 de março será exibido no Multishow, o “Show do Navio” às 21h. Na mesma data, será exibida a entrevista de Xuxa com a Tata Werneck às 20h no programa “Lady Night”. Os canais Multishow e Gshow terão conteúdos exclusivos durante o navio, entre os dias 24 e 27 de março. O GXhow vai marcar um X no nome e o MultiXhow fará o mesmo no dia 27.

Jeniffer Nascimento e Silvério Pereira cantam “Arco-íris”

Crédito: Divulgação Wanessa Camargo canta “Tindolelê”

Crédito: Divulgação Daniel canta “Lua de Cristal”

Crédito: Divulgação

A Rainha dos Baixinhos ainda será capa das revistas Caras Especial 60 anos e Boa Forma. Em abril, a Amazon Prime Mundo lançará para 240 países o reality Caravana das Drags. Em maio será lançada a revista Bazaar Xuxa 60 anos. E ainda, ficará disponível os oito episódios da série documental do Globoplay, dirigida por Pedro Bial, que reúne cenas inéditas dos bastidores das décadas de Xuxa na televisão e também nos palcos, além de entrevistas, depoimentos e encontros.

Sasha, Juno e convidados se divertem com homenagem para Xuxa

Crédito: Divulgação



Nas férias de julho, Xuxa volta às telonas do cinema em circuito nacional com o filme infanto-juvenil escrito por Thalita Rebouças, “Uma Fada Veio Me Visitar”. Na série “Tarã”, da Disney Plus, Xuxa atua em uma história de ficção que conta muito sobre a realidade do mundo, a ganância do homem e a luta dos povos originários. Mais uma sementinha que Xuxa planta sobre as causas que acredita. Ainda na Globoolay, uma série sobre a vida e carreira da Xuxa, interpretada por outras pessoas, está sendo preparada pra 2024.