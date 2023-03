Chocolate industrializado brasileiro é saudável? Estudo do Ital traz respostas

Conheça e verdade por trás dos rótulos das embalagens

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, lançou nesta sexta-feira (24) um estudo que promete mudar a forma como encaramos os chocolates industrializados.

Luis Madi, diretor de Assuntos Institucionais do Ital e coordenador do projeto

Intitulado Chocolates Industrializados: alimentos para socialização e nutrição, a pesquisa analisou as composições e valores nutricionais de 483 produtos de chocolate vendidos no Brasil, e apresentou resultados surpreendentes.

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), localizado em Campinas/SP, é uma instituição líder em pesquisa aplicada na América Latina

Segundo o estudo, 99,6% dos chocolates avaliados não incluem antioxidantes, 98,1% não possuem conservantes e 95,2% são isentos de corantes, o que contradiz a ideia de que esses produtos contêm muitos aditivos químicos prejudiciais à saúde. Além disso, a pesquisa comprovou a presença de teores de proteínas, fibras e polifenóis nos chocolates, o que os torna alimentos com potencial nutricional.

O projeto Alimentos Industrializados 2030, do qual o estudo faz parte, visa consolidar bases de um sistema alimentar saudável e sustentável, contrapondo mitos e preconceitos sobre alguns alimentos.

“Está na missão do Instituto contribuir para a evolução da área de alimentos em benefício do consumidor, assim como está na missão da Secretaria de Agricultura promover a oferta de alimentos saudáveis com agregação de valor e melhoria da qualidade de vida da população”, afirma Luis Madi, diretor de Assuntos Institucionais do Ital e coordenador do projeto.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), Ubiracy Fonsêca, destaca a importância da desmitificação de conceitos. “Nenhum alimento pode ser analisado de forma isolada. O chocolate é um produto de indulgência que pode ser inserido no contexto de uma dieta equilibrada e associado à prática regular de atividade física. É fundamental que esses aspectos sejam trazidos para o âmbito científico”, pontua.

Com a divulgação desses dados técnicos e científicos, o estudo do Ital promete desmistificar conceitos e fornecer informações precisas aos consumidores brasileiros, contribuindo para a evolução da área de alimentos e para a oferta de produtos mais saudáveis e de qualidade.