Chevrolet patrocina Lollapalooza pela oitava vez, com ações específicas para modelos de carros elétricos

A Chevrolet se apresenta na edição 2023 do Lollapalooza Brasil de cara nova, com um conceito inovador. A marca passa a ter mais destaque do que o modelo Onix, foco principal das sete edições anteriores. Dessa vez, a Chevrolet aposta na divulgação de novos modelos elétricos e da recém-lançada picape Nova Montana.

A grande novidade da Chevrolet é o Bolt EUV, um SUV compacto 100% elétrico que faz sua primeira aparição pública no Brasil. A empresa já havia confirmado seus planos de lançar uma série de SUVs zero emissão nos próximos anos, como o Bolt EUV, o Blazer EV e o Equinox EV, para complementar o portfólio de veículos a combustão. Segundo Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM América do Sul, a marca tem o compromisso de liderar a transformação da mobilidade do futuro na região.

“Temos o compromisso de liderar a transformação da mobilidade do futuro na região, e os carros elétricos da Chevrolet são estratégicos para isso. Entendemos que este é o momento de intensificarmos nossa comunicação sobre esta nova tecnologia junto ao consumidor mais jovem”, destaca Chris.

A Chevrolet também apresenta a recém-lançada picape Nova Montana, com comunicação assinada pelo conceito “Solta o som e boa viagem”, criado pela Commonwealth//WMcCann, divisão da WMcCann para atendimento exclusivo à Chevrolet. A marca prepara a chegada, em breve, da versão Midnight da S10 e a estreia da Silverado no segundo semestre. Com esses lançamentos, a Chevrolet reforça 2023 como o ano das picapes na marca.