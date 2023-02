Cheirinho de folia no ar: Perfume da cantora Ludmilla ganha versão em body spray para o carnaval

Novo formato da fragrância lançada pela artista promete fazer barulho durante o feriado mais esperado do ano

A cantora e empresária Ludmilla quer conquistar, de vez, o público amante da perfumaria. Depois do lançamento de sua marca própria de beleza com o perfume LOOD Pantera, uma versão mais suave do produto, em body spray, chegou ao mercado nesta quarta-feira (08/02).

A versão em body splah do lood pantera é perfeita para trazer um ‘efeito fresh’ nos dias de folia

A ideia da marca é oferecer uma versão refrescante da fragrância para quem deseja se manter perfumada durante os blocos e eventos do Carnaval. Focado no público feminino, a nova versão do LOOD Pantera tem 150ml e preço sugerido de R$ 69,90.

A fragrância tem tudo a ver com a época do ano: o LOOD Pantera convoca à ação de liberar os instintos e ajudar as mulheres a brilhar e seduzir. Uma fragrância pulsante e que está sempre à espera da próxima conquista. Além de conter mica na fórmula para adicionar um brilho extra na pele, o body spray potencializa o poder de Lood Pantera ao longo do dia.

A estratégia da marca também levou em conta o período em que o público está mais adepto ao consumo de artigos de cuidado pessoal para o carnaval e a paixão dos brasileiros pela perfumaria, já que o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de países que mais consomem produtos deste segmento, atrás apenas de China e Estados Unidos, segundo um relatório divulgado pela Technavio.

O LOOD Pantera pode ser adquirido no site da marca e em perfumarias e marketplaces.

Inspiração

Sem pretensão de ser o único, LOOD Pantera é o primeiro produto do segmento lançado pela cantora, que participou ativamente do processo de criação e, após sucessivas misturas e testes, chegou ao tão desejado resultado. “Sempre foi uma vontade minha criar uma fragrância para desenvolver um perfume. Depois que o alter ego da Pantera veio à tona para a apresentação do Rock in Rio, achei que tinha a ver fazer esse link do instinto animal com o empoderamento feminino. O resultado ficou bem do jeitinho que eu queria, pensando muito também no público, que foi para quem decidi fazer o perfume em larga escala”, conta Ludmilla.

A fragrância do LOOD traz a floralidade dominante e moderna do Chypre, combinado com a assinatura Gourmand de Dark Fruits, frutas suculentas como a Ameixa Negra e raras como a Groselha Preta. Também presente, a junção de Jasmim Absoluto e Flor de Laranjeira Absoluto é a assinatura e força do Chypre Moderno. O toque final fica por conta de notas de Patchouli, mbar e acorde de Madeiras Intensas.

SOBRE LUDMILLA

Primeira cantora negra da América Latina a alcançar mais de 1 bilhão de streams somente no Spotify – e também com mais de 2 bilhões de views no Youtube – Ludmilla começou a cantar aos 8 anos de idade. Em 2014, assinou contrato com a Warner Music Brasil e, em seguida, emplacou o single “Sem Querer”. De lá para cá, a cantora lançou o álbum “Hoje” (2014). Além de “Te Ensinei Certin”, o clipe de “Hoje” tornou-se uma das mais celebradas canções da artista e, nos dias atuais, tem mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. “A Danada Sou Eu” (2016), segundo álbum da carreira de Ludmilla, contou com as participações de Filipe Ret, Jeremih e Gusttavo Lima e a consagrou, definitivamente, como referência de funk brasileiro – trabalho foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo de 2017. O ano de 2018 é marcado por uma explosão de sucessos com os singles “Solta a Batida”, “Não Encosta”, “Din Din Din” e “Jogando Sujo” – todos atingindo o topo das paradas de streaming e rádios. Com duas turnês realizadas na Europa, lança o terceiro e último álbum e DVD, “Hello Mundo” (2019), repetindo o sucesso de crítica e público e com participações de Léo Santana, Jão, Simone & Simaria, entre outros. Ainda neste ano emplaca mais um grande sucesso, “Verdinha”.

Em 2020 surpreende, com sucesso, público e crítica como intérprete no EP “Numanice”, composto de seis faixas inéditas dedicadas ao pagode. Já em novembro do mesmo ano, a cantora volta às origens do funk raiz e lança o tão aguardado single “Rainha da Favela” em conjunto com clipe, gravado na Rocinha, maior favela do Brasil, que totaliza mais de 80 milhões de views. Em janeiro de 2021, Ludmilla abre o ano em grande estilo e lança o projeto “Numanice Ao Vivo”, que já na primeira semana alcançou números superlativos para o segmento: mais de 25 milhões de streams nas plataformas digitais. No segundo álbum de estúdio do projeto, “Numanice #2”, Ludmilla emplacou, na estreia, todas as faixas no TOP 200 e lançou em agosto deste ano a versão ao vivo, o “Numanice #2 – Ao Vivo”. Ainda em 2020, a cantora lançou também o bem-sucedido projeto “Lud Session”, uma série de encontros musicais, que já soma mais de 230 milhões de visualizações, em que a artista percorre sucessos e canções inéditas, acompanhada de banda e um convidado. A primeira edição contou com a participação do rapper Xamã. Já na segunda edição, quem dividiu os vocais com Lud foi Gloria Groove, que rendeu ainda uma versão ao vivo. A terceira edição contou com a participação de Luísa Sonza. 2022 é um ano muito importante para Ludmilla, além de comemorar dez anos de carreira e transitar pelos projetos mais importantes de sua trajetória, a cantora ainda foi indicada na categoria “Melhor Artista Internacional”, no B.E.T Awards e, recentemente, o álbum “Numanice #2” foi indicado e ganhou o Grammy Latino, na categoria “Melhor álbum de samba/pagode”.