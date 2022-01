“Chefs na Rua” explora gastronomia de rua nacional e internacional

Apresentada por Mauricio Schuartz, “Chefs na Rua” estreou nesta semana no Travel Box Brasil

Um verdadeiro guia de comidas de rua do Brasil e do mundo estreia nesta sexta-feira, 7 de janeiro, no Travel Box Brazil. No programa “Chefs na Rua”, o apresentador Mauricio Schuartz percorre cidades do Brasil e fora dele para conhecer sobre a gastronomia, a história e outros detalhes interessantes a respeito dos pratos comercializados nos endereços mais queridos por turistas.

Apresentador do programa, Maurício Schuartz, posa para foto com K. F. Seetoh, embaixador de comida de rua da Singapura

A primeira temporada é dividida em 13 episódios com duração de 30 minutos cada. Diversas cidades da Ásia compõem os cenários do programa, sendo o ponto de partida as almejadas Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Na ocasião, Mauricio prova o tradicional Shawarma e conhece um food truck de comida mexicana que perambula pelas praias de Dubai.

Mauricio prova o tradicional Shawarma e conhece um food truck de comida mexicana que perambula pelas praias de Dubai

Também no continente asiático, o apresentador visita Singapura, onde encontra K. F. Seetoh, embaixador de comida de rua do país, que também é consultor de alimentos, fotógrafo, apresentador de televisão e criador do famoso Makansutra, popular guia sobre os melhores restaurantes ambulantes da região. Outros locais visitados na Ásia são Kuala Lumpur e Ilha de Penang, na Malásia; Hong Kong; Ho Chi Minh, maior cidade e principal centro financeiro do Vietnã; e Bangkok, na Tailândia.

O apresentador visita Singapura

No Brasil, o apresentador dedica um episódio ao Rio de Janeiro, visitando desde as praias da Zona Sul até o famoso Mercado de São Cristóvão para experimentar o tradicional bolinho de bacalhau, além de conhecer diversos “food trucks” espalhados pela Cidade Maravilhosa.

A série “Chefs na Rua” estreia em 7 de janeiro às 21h30 no Travel Box Brazil

Novamente fora das terras brasileiras, mas ainda no continente americano, Mauricio também visita Orlando, nos Estados Unidos. Durante dois episódios, inicialmente ele foge dos locais tradicionais e procura conhecer mercados de comidas artesanais, feiras de produtores e festivais de food trucks. Já no último episódio da temporada, para fechar com chave de ouro, Mauricio apresenta aos telespectadores diversos detalhes de um dos maiores festivais gastronômicos do mundo: o International Food and Wine Festival, do Epcot Center, na Disney.