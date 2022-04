Chef Ricardo Campos apresenta “Bean to Bar Experience” em evento exclusivo em Camboriú

Ele será a atração principal do evento “Vinhos & Chocolates”, promovido pelo Balneário Shopping, dia 12 de abril, para um seleto grupo de convidados

Depois do sucesso alcançado com o “Bean to Bar Experience” na Miroh Chocolate Makers de Gramado, o chef chocolatier Ricardo Campos leva seu projeto exclusivo para Camboriú, em Santa Catarina. Ele será a atração principal do evento “Vinhos & Chocolates”, promovido pelo Balneário Shopping, dia 12 de abril, para um seleto grupo de convidados.

Na ocasião, o chef apresentará uma Masterclass sobre harmonização entre chocolates e vinhos, da teoria à prática, passando pela importância de escolher um bom cacau, colheita, fermentação, torra e todos os processos até que se transforme na iguaria que as pessoas amam.

Ricardo Campos prepara o Mapa da Degustação – Foto Ariane Raudenberg.

Os convidados também assistirão a um vídeo que mostra todas as etapas pelas quais passa o fruto e ganharão um “Mapa de Degustação Guiada” com a amêndoa crua, a amêndoa torrada, nibs de cacau, chocolate produzido com gordura hidrogenada, chocolate feito em escala industrial e oito tipos diferentes de chocolates Miroh.

Duranta a Masterclass, Ricardo Campos dará dicas para quem gosta da “alquimia entre sabores”. Fugindo das obviedades que são os vinhos de sobremesa, indicará quais os melhores tipos para harmonizar com chocolates. “Existem detalhes que precisam ser observados. Por exemplo: o chocolate com avelã ou ao leite, ambos 42% cacau, combinam mais com espumantes brut rosé ou moscatel, pois a acidez das bebidas não contrasta tanto, já que não é tão doce”, explica.

Para quem gosta dos meio amargos e amargos, o chef chocolatier da outra dica. “Com cacau entre 54% a 58%, deve-se investir no espumante brut, que tem bastante acidez e equilibra o paladar. Com cacau entre 68% a 72%, um vinho tinto encorpado vai realçar o sabor intenso das duas iguarias”, recomenda.

Mapa da Degustação – Foto Ariane Raudenberg

Ricardo Campos se apaixonou por harmonização entre pratos e bebidas na matéria de Enologia, quando cursava Gastronomia na Escola de Turismo, Hotelaria e Gastronomia do CETT, em Barcelona. Desde então, ele vem aplicando seus conhecimentos para encontrar o equilíbrio entre vinhos e espumantes com os chocolates produzidos no seu atelier Miroh Chocolate Makers, localizado em um dos principais pontos turísticos de Gramado, o Lago Negro, em Gramado.

Obstinado a criar um dos melhores chocolates gourmet do Brasil, tem investido na importação da amêndoa de cacau certificada de cinco países diferentes: Índia, Filipinas, Madagascar, Nicarágua e Venezuela. No Brasil, suas três fornecedoras estão localizadas na Bahia e no Espírito Santo, possuem certificado de Indicação Geográfica – IG, controle de plantio e seus frutos estão entre os 10 melhores do mundo.

Com o projeto “Bean to Bar Experience”, o chef chocolatier Ricardo Campos tem o objetivo de dividir um pouco do conhecimento que adquiriu ao longo dos anos com todos aqueles que amam aprender algo novo ou que, assim como ele, amam chocolate e vivenciar os sabores.

O projeto “Bean to Bar Experience” pode ser vivenciado no atelier Miroh Chocolate Makers ou contratado para eventos exclusivos. Mais informações pelo WhatsApp: (54) 99161.4807.