Chef Raquel Novais estreia sua participação no programa ‘The Chef’ com Edu na Band TV

Raquel Novais é a nova integrante do programa de culinária na emissora Bandeirantes

A finalista do MasterChef Brasil estreia oficialmente a sua participação nas telas da emissora Bandeirantes amanhã, dia 30 de março de 2022 a partir das 09:00 da manhã.

A cozinheira e apresentadora Raquel Novais é uma entusiasta da cozinha brasileira contemporânea e coloca como seus temperos principais em sua assinatura a paixão pela cozinha, suas origens e as encantadoras experiências ao redor do mundo, pensando sempre na relação afetiva com a comida e o melhor, utilizando o aproveitamento máximo dos alimentos em todas as suas receitas.

A Chef abordará semanalmente curiosidades na cozinha, ajudará a tirar as dúvidas dos telespectadores e claro colocará a mão na massa

Raquel estará oficialmente todas às quartas e sextas-feiras na TV Bandeirantes no programa The Chef com Edu como co-host ao lado do anfitrião Edu Guedes, Lucas Salles e o Renato Pires.

A Chef abordará semanalmente curiosidades na cozinha, ajudará a tirar as dúvidas dos telespectadores e claro colocará a mão na massa.

Raquel estará oficialmente todas às quartas e sextas-feiras na TV Bandeirantes no programa The Chef com Edu como co-host ao lado do anfitrião Edu Guedes, Lucas Salles e o Renato Pires

“Parece que o coração não cabe no peito quando os sonhos se tornam realidade. Não deixe de sonhar, de se dedicar e arriscar. Os sonhos se realizam para quem tem coragem de ousar. Estou muito honrada em poder fazer parte deste talentoso e generoso time em uma emissora que admiro tanto.” comenta Raquel Novais.