Chef Mazinho ensina doces práticos e descomplicados para o Dia dos Pais ou Reuniões em Família

Com a chegada do fim de semana e as reuniões em família, o Chef selecionou 2 receitas de fácil preparo para as crianças comemorarem e prepararem com os pais

O paulistano Mazinho tem em seu DNA a confeitaria e como inspiração o avô paterno Gracil, que adoçava a vizinhança da Penha, localizada na cidade de São Paulo. O casal de descendência italiana tornou-se importante na arte de produzir bolos personalizados para casamentos.

O neto mais velho, por parte de mãe, sempre foi prestativo e ajudava a avó a colocar em prática as receitas do avô, que não trabalhava mais com o ofício. Com 10 anos de idade já fazia os seus próprios bolos. Os bolos simples de fubá e coco gelado marcavam momentos únicos e que hoje são memoráveis, com os avós.

Em 2016 viajou para Europa em busca de uma vida melhor e instalou-se em Dublin, na Irlanda, onde conheceu novas culturas, pessoas e começou a vender pão de mel para ajudar nas despesas e manter o orçamento em dia, longe do Brasil. Depois disso nunca mais parou. Quando retornou ao Brasil, começou a fazer cursos na área de confeitaria, higiene e manuseio de alimentos, técnicas de bolos decorados e tornou-se um profissional na arte de confeitar. Hoje ministra aulas para pessoas que desejam aprender de maneira simples e prática doces para consumo próprio e de familiares ou quem deseja lucrar com a confeitaria.

O retorno ao Brasil no final de 2016, foi decisivo para que Márcio Donizetti colocasse em prática o seu aprendizado e entrasse de vez no mundo da confeitaria. O nome escolhido para a área de atuação é Mazinho, com DNA familiar doce, já conquista boas experiências nos Reality shows Bake Off Brasil e Que Seja Doce, onde apresentou receitas inéditas e exclusivas durante as competições.

Brigadeirão de Café

Ainda compartilha suas técnicas e conhecimento em programas de rede nacional como: “Mulheres”, “Tarde Top”, “Santa Receita” e “Terra Viva”; onde transforma ingredientes do dia-dia em receitas sofisticadas e práticas para adoçar os momentos com familiares e amigos. Para o confeiteiro Mazinho “é possível ter sucesso na confeitaria, pois ela é simples e descomplicada”. Com a chegada do fim de semana e as reuniões em família, o Chef Mazinho selecionou 02 receitas de fácil preparo para as crianças comemorarem e prepararem com os pais.

(forno)

Ingredientes

3 ovos

1 Lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

1 xícara de chá chocolate em pó

2 colheres de sopa de açúcar

1 Colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de café solúvel

1 pitada de sal

Modo de Preparo

Unte uma forma com furo central com manteiga.

No liquidificador bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.

Despeje o creme na forma e asse em forno preaquecido a 180° C por 1 hora em banho-maria. Retire o brigadeirão do forno e deixe amornar.

Em seguida, desenforme e decore com granulado.

Leve à geladeira por 2h e sirva gelado.

(microondas)

Ingredientes

3 ovos

1 Lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

1 xícara de chá chocolate em pó

2 colheres de sopa de açúcar

1 Colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de café solúvel

1 pitada de sal

Modo de Preparo

Unte com manteiga uma forma com furo central para microondas.

Bata todos os ingredientes no liquidificador, disponha na forma com furo central e leve ao micro-ondas na potência alta por 8 a 10 minutos ou até que esteja com consistência firme. Retire o brigadeirão de microondas e deixe amornar.

Em seguida desenforme e decore com chocolate granulado.

Leve à geladeira por 2h e sirva gelado.