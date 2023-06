Chef Marcelo Horta: o padeiro empreendedor que revolucionou a panificação caseira

Conheça a história de sucesso do chef que transformou sua paixão pela gastronomia em um negócio inovador e inspirador.

Filho de um engenheiro químico da indústria alimentícia e de uma professora, Marcelo Horta encontrou sua vocação na gastronomia e na química, inspirado pelos pais. Desde cedo, demonstrou sua veia empreendedora ao montar sua primeira pequena fábrica de pão de queijo artesanal na Região dos Lagos, aos 16 anos.

Marcelo também se dedica a causas sociais. Uma parceria importante foi estabelecida em 2021 com o projeto social chamado Pão de Fátima

Embora tenha se formado em tecnologia da informação e se tornado gerente de TI em uma multinacional renomada antes dos 30 anos, a paixão pela gastronomia sempre esteve presente na vida de Marcelo. Ele aproveitava cada momento livre para aprimorar seus conhecimentos culinários com cursos e especializações na área. No entanto, o sonho de viver da sua verdadeira paixão parecia cada vez mais distante, com uma carreira sólida no mundo corporativo, salário atrativo e benefícios.

Foi durante sua primeira formação em panificação no SENAC, em 2015, que Marcelo se deparou com a fermentação natural, ainda pouco conhecida no Brasil naquela época. Movido pelo seu espírito “romântico”, ele mergulhou de cabeça no assunto, consumindo cursos, workshops e livros sobre o tema. No entanto, percebeu que as técnicas existentes não se adequavam à produção caseira, sendo voltadas principalmente para a escala industrial. Determinado a encontrar a “receita perfeita”, Marcelo decidiu desenvolver seu próprio método para a fermentação natural caseira, resultando no ‘Método Levain de Panificação’.

A venda dos pães feitos em casa, que posteriormente se tornaram a Levain Rio, e o curso presencial de panificação com fermentação natural foram iniciativas de sucesso que impulsionaram Marcelo a abandonar o mundo corporativo e perseguir seu sonho. Ele investiu em sua profissão, realizando uma formação em boulangerie pelo renomado Le Cordon Bleu e obtendo um curso superior em gastronomia.

Marcelo viu uma oportunidade e criou a Cozinha Crunch, a maior e mais tradicional panificadora sem glúten do Rio de Janeiro

Da necessidade de atender a um cliente celíaco querido, Marcelo viu uma oportunidade e criou a Cozinha Crunch, a maior e mais tradicional panificadora sem glúten do Rio de Janeiro. Além disso, Marcelo fundou a Levain Bakery Rio, especializada em pães artesanais com fermentação natural.

No entanto, ensinar as pessoas a fazer pão do zero também era um sonho de Marcelo, e ele o concretizou com cursos online. Atualmente, são 9 cursos que não apenas resgatam o prazer de cozinhar e funcionam como terapia, mas também proporcionam uma fonte de renda para aqueles que desejam investir na profissão. Mais de 20.000 alunos já foram formados e agora fazem parte da Tribo do Horta, uma comunidade de padeiros artesanais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para disseminar ainda mais seus conhecimentos e impactar um número maior de pessoas, Marcelo lançou o livro digital “O pulo do Glúten” em 2019, disponibilizando duas versões: uma gratuita e resumida, e outra completa oferecida como bônus em alguns cursos. Em 2021, Marcelo retornou ao Le Cordon Bleu e se formou como Boulanger avançado, aprimorando suas habilidades e conhecimentos na arte da panificação.

Além de suas realizações profissionais, Marcelo também se dedica a causas sociais. Uma parceria importante foi estabelecida em 2021 com o projeto social chamado Pão de Fátima, desenvolvido pela Associação Tarde com Maria, que distribui pães e refeições para comunidades carentes e pessoas em situação de rua. Marcelo dá aulas de panificação nesse projeto, com o objetivo de profissionalizar e formar padeiros, proporcionando uma nova fonte de renda para aqueles que precisam se reinventar financeiramente e socialmente.

Em reconhecimento ao seu trabalho e contribuição para a comunidade celíaca, Marcelo Horta foi convidado em 2023 para se tornar embaixador da ACELBRA-RJ (Associação de Celíacos do Brasil do Rio de Janeiro). A associação tem como objetivo conscientizar sobre a doença celíaca e promover eventos educativos e redes de apoio para acolhimento. Atualmente, com quase 200 mil seguidores no Instagram e 200 mil inscritos em seu canal do YouTube, Marcelo Horta alcança milhares de pessoas diariamente, fazendo a diferença na mesa de inúmeras famílias.

Curso gratuito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pensando em compartilhar seus conhecimentos e promover transformação, o Chef Marcelo Horta está preparando um evento online e gratuito com a expectativa de alcançar mais de 10 mil pessoas. O evento ocorrerá de 4 a 10 de julho e será transmitido pelo YouTube. Durante o evento, Marcelo ensinará a técnica para fazer fermento natural do zero e o primeiro pão sem glúten à prova de erros, proporcionando a todos a oportunidade de explorar o prazer da panificação caseira.