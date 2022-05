Chef Karlota monta mesa gourmet em aniversário da cantora Simone e arranca elogios da coleguinha

Conhecida por criar ilhas gastronômicas em eventos de artistas nos Estados Unidos, a brasileira foi até a casa da artista, em Orlando, e organizou um menu requintado para a ocasião

A renomada chef Karlota, brasileira especialista em ilhas gastronômicas, com carreira de sucesso entre famosos do Brasil e dos Estados Unidos, tornou o aniversário da cantora Simone, da dupla com Simaria, ainda mais especial.

Na última terça-feira (24), a artista completou 38 anos e ganhou uma festa organizada pelo esposo Kaká Diniz e familiares, em sua residência de Orlando (EUA), que contou com o menu preparado por Karlota, que sempre arrasa em suas preparações e apresentações.

A chef, dona da Karlota Gourmet e do famoso restaurante Eskina Restaurant Bar, publicou em sua conta do Instagram uma declaração carinhosa sobre o trabalho realizado para a cantora sertaneja.

“Ontem foi um dia muito especial para mim! Tive a honra de fazer a mesa gourmet do niver dessa MIGLES linda Simone. Sei que ela tem muitos fãs pela artista top que é, mas hoje posso dizer que ela é muito além do que as câmeras mostram. Uma mulher alegre, humilde, que trata todo mundo com carinho e que, através do seu sorriso, nós sentimos o amor de Cristo. Por isso estou tão feliz, pela pessoa incrível que ela é. Que noite inesquecível”, diz a profissional.

Mini cuscuz paulista com camarão argentino jumbo

A inspiração para a mesa gourmet do evento foi o estilo Tropical Boho Chic, que contou com uma variedade saborosa de petiscos e pratos principais, entre eles tábua de queijos e frutas, salgados, tábua de parma e salame, mini ceviche de peixe branco, camarões jumbo com massa folhada e geleia de manga, mini cuscuz paulista com camarão argentino jumbo, esferas de cream cheese com damasco e pistache, mini bobo de camarão e banana da terra, dadinho de tapioca com geleia de pimenta, quiche quatro queijos, trio de bries com massa folhada mel e frutas vermelhas, churros recheado de doce de leite, e muito mais.

Karlota e Simaria

Com toda essa celebração gastronômica, é claro que a aniversariante ficou mais do que satisfeita. Esbanjando bom humor e simpatia, a cantora falou nos stories do seu perfil no Instagram com os fãs momentos antes de começar a festa.

“Já tô pronta para o meu aniversariozinho, muito gata garota, ‘off cintilante’ a cantorinha de vocês, prontinha pra curtir hoje essa noite maravilhosa. Ainda não saí lá fora, o Kaká não deixou eu ver nada, me escondeu tudo, enfim, até pra entrar em casa ele me vendou os olhos, vocês vão ver no meu canal, não sei o que eles estão aprontando, só sei que a minha música tá tocando lá fora”, brincou Simone.

Durante o evento, a musa sertaneja continuou mostrando os bastidores da celebração especial e aproveitou para agradecer o trabalho excepcional de Karlota.

“Coisa linda a mesa que ela fez. Ó que lindo pra você fazer o seu aniversário, ó que capricho. Meu Deus do céu! E o tanto que é gostoso? Que luxo!”, declarou a artista.

E finalizou: “Você é a diva né? De Campina Grande pros Estados Unidos”.

A aniversariante ainda fez uma apresentação com sua irmã, Simaria, que a presenteou com uma mala de grife como forma de demonstrar seu amor e admiração pela coleguinha.