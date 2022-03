Chef Helena Rizzo ensina novas combinações de sabores e técnicas avançadas de cozinha na Percursa

Já imaginou aprender coisas incríveis do mundo culinário com uma das maiores chefs brasileiras da atualidade? A Percursa está dando essa oportunidade para os brasileiros. A chef Helena Rizzo é a nova professora da plataforma digital de educação e vai ensinar Cozinha Contemporânea para os alunos.

A chef é conhecida mundialmente pelo trabalho, até porque é sócia e rosto do Maní, restaurante que detém uma estrela no prestigiado Guia Michelin. No curso do Percursa, Helena vai apresentar formas inovadoras de trabalhar ingredientes, além de trazer pratos de alta gastronomia com ingredientes improváveis como PANCs, planta alimentícias não convencionais.

“O objetivo do curso é abrir o leque de possibilidades e oferecer novas experiências aos alunos. Eles terão a chance de conhecer novas combinações de sabores e técnicas avançadas de cozinha”, comenta Helena.

Nas aulas, haverá a presença de convidados, como o chef Cauê Tessuto, fornecedor de peixes e frutos do mar do Maní, Agatha Fernandes, do Instituto Chão, entidade que trabalha para valorização da agricultura familiar, e de Janaína Fidalgo, assessora de imprensa do Maní.

“Em um mercado predominantemente masculino, Helena Rizzo fez sua história e deixa sua marca na gastronomia brasileira e mundial. Com seu currículo excepcional, transmitirá um conhecimento incomparável com muita prática para os alunos. Estamos radiantes em trazer a chef para o time de professores da marca”, destaca Juliana Geve, diretora de comunicação da Percursa.