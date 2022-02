Após temporada na Espanha estudando técnicas e sabores, Chef Fred Avellar inaugura espaço gastronômico em São Paulo

Fred Avellar tem como base uma mistura entre a culinária brasileira e a mediterrânea, empenhando a técnica francesa

Em 2019, depois de quase 20 anos de uma carreira de sucesso no cinema, Fred Avellar embarcou no sonho

de virar chef. Partiu para a Espanha, estudou na Le Cordon Bleu e no Basque Culinary Center e juntou muita

experiência na bagagem. Agora, ele retorna ao Brasil com um novo e ousado projeto: A Cozinha do Fred,

um espaço intimista onde ele oferece experiências gastronômicas exclusivas.



A casa conta com um bar muito especial, chamado carinhosamente de Telúrico Bar (em homenagem ao seu

grupo de amigos que se chamam assim por conta da música “Telúrica” de Baby do Brasil) onde são

oferecidas caipirinhas, seguindo a receita do pai do chef, uma carta de Gin&Tonics, drink preferido de Fred,

além de uma série de outros drinks, entre clássicos e autorais assinados pelo bartender residente. Uma das

paredes do bar ainda conta com uma série de poemas escritos por Fred durante sua estadia na Espanha.

Para enriquecer os pratos, o chef pensou em todos os detalhes. A começar pelo lugar: uma casa antiga e

espaçosa, no bairro do Paraíso, em São Paulo.

Ravióli de Beterraba com Chutney de Pera, Sorvete de Mostarda e Calda de Laranja bx

O ambiente ganhou ambientação exclusiva assinada por Fábio Goldfarb, diretor de arte que já trabalhou em séries como “Cidade Invisível” e “Coisa mais linda”, entre outros. Ele é o responsável por criar o cenário acolhedor, colorido e cheio de personalidade da casa. Para completar a decoração, obras da artista Sandra Hermoso, com suas colagens icônicas e atemporais, recheiam uma das paredes. Já a artista plástica Caterina Rino, assina a arte na área da escada, com um toque de brasilidade e natureza. Aliás, a natureza está em todos os detalhes da casa, que conta com uma área externa e um agradável jardim, com muito verde.

“Queria um ambiente acolhedor, uma mistura de casa de vó, com toques contemporâneos. Alguma coisa que fugisse dos restaurantes modernos, mas com uma linguagem atual.

Além disso, a natureza tem muito a ver com a minha cozinha, que busca respeitar os ingredientes e as

estações” – explica Fred Avellar.

Fred Avellar tem como base uma mistura entre a culinária brasileira e a mediterrânea, empenhando a técnica francesa



Desejando oferecer o melhor aos seus convidados, o chef investiu em cerâmicas assinadas pelo Atelier

Muriqui, de Gisele Gandolfo, que assina a louça de restaurantes como Arturito, da Chef Paola Carosela, e

Mocotó, do chef Rodrigo Oliveira, e equipamentos e acessórios de primeira linha. Quando não estiver

sendo usado para os jantares do chef, o espaço suporta uma infinidade de eventos como: Aniversários,

noivados, reuniões e eventos corporativos, almoços e coletivas, entre outros. Com capacidade para cerca

de 25 pessoas sentadas ou 40 pessoas em pé, o conceito de “casa lounge” oferece opções para montar

diversas configurações.

Costela Desfiada Cremosa com Purê de Batatas, Couve Crocante e Banana da Terra bx



Nos bastidores, é onde a mágica da cozinha com afeto acontece. Extremamente detalhista e buscando

surpreender seus clientes, Fred Avellar tem como base uma mistura entre a culinária brasileira e a

mediterrânea, empenhando a técnica francesa. Como não poderia deixar de ser, um bom toque de

apresentação e cozinha contemporânea. “Gosto de mesclar técnicas e de incorporar ingredientes brasileiros

aos meus pratos” – explica. Entre suas especialidades, ele destaca o bobó de camarão, o picadinho e a

paella – uma referência da cozinha espanhola. “Gosto de trabalhar com frutos do mar – principalmente

camarão e lula – e legumes e verduras! Misturar sabores do mar com sabores fortes, como a mistura da

carne de porco com mariscos” – afirma Fred. Entre as delícias do cardápio, o destaque para começar é o

“Siri com Castanha do Pará e Creme de Mandioquinha Gratinado com Queijo Reino” (R$ 44). No prato

principal, o chef indica a “Costela Desfiada Cremosa com Purê de Batatas, Couve Crocante e Banana da

Terra” (R$ 75), um clássico com sabor de comida afetiva de avó. Para fechar com uma sobremesa, destaque

para um prato autoral e refrescante, o Ravióli de Beterraba com Chutney de Pera, Sorvete de Mostarda e

Calda de Laranja (R$ 35).

Siri com Castanha do Pará e Creme de Mandioquinha Gratinado com Queijo Reino 2



Mais do que um restaurante, a Cozinha do Fred é um espaço para ir com amigos e fazer amigos. Não há

estranhos na noite, apenas faltam se conhecer! Jantares íntimos e exclusivos com ingredientes e cardápios

especiais e vinhos da melhor qualidade. Comer, beber e se divertir, esse é o lema da noite! E agora, São

Paulo ganhou o lugar certo para isso!



Serviço:

Cozinha do Fred

Rua Alcino Braga, 180 – Paraíso – SP

Tel: (11) 2925-3555

www.cozinhadofred.com.br

www.instagram.com/cozinhadofred

Funcionamento:

Quinta-feira e sexta das 18h às 23h30

Sábado das 12h às 15h30 – almoço

Sábado das 18h às 23h30 –

Domingo das 11h às 16h – almoço