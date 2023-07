Chef Decor 2023 chega ao fim com prêmios para criatividade, culinária e estética

As premiações desafiaram os profissionais de arquitetura e design a saírem do espaço comum

O prêmio Chef Decor 2023, encerrou a sua sexta edição. O evento anual que movimenta a cena gastronômica da região de Campinas, com a participação de quatro chefs amadores, que atuam no segmento de arquitetura e design, escolhidos para disputarem o título de Chef Decor 2023. Foram eles: Otto Felix, Celso Laetano, Fernanda Catarine e Greice Souza.

Da esquerda para direita: Pitter Schattan, Esther Schattan, Greice Souza, Ana Helena Ferrari e o organizador do evento, Lenine Faria

A edição de 2023 trouxe homenagens a grandes chefs nacionais e internacionais que tenham marcado as memórias gastronômicas dos participantes. E as inspirações foram multiculturais: Israel, Londres, Grécia, Argentina e Bahia são algumas dessas partes exploradas no mapa geográfico e afetivo, extraído de suas experiências.

Vencedoras das categorias “Melhor Sabor” e “Melhor Decor”, Greice Souza e Ana Helena Ferrari, posam com a baiana Maria Pantaroto (meio)

Dentro dessa proposta, os convidados fizeram uma verdadeira imersão nos jantares temáticos. Foram recebidos com o fogo de uma parrilhada gourmet, decoração verde que lembrava a comida de verdade e os legumes, uma baiana sorridente e música nativa para ambientar o local. Além de pratos quebrados, como na cultura Grega.

O arquiteto Celso Laetano e a sua sous chef Kátia Marques, celebram o prêmio “Melhor Conceito Criativo”

O júri técnico foi composto pelo chef Emerson Donadon, da Amaô Gastronomia, que participa desde a primeira edição, e pela fotógrafa, especializada em gastronomia, e influenciadora digital, Carol Mezzalira, da Senhorita Gourmet. Já o júri estético foi composto por Luis Roberto de Castro Rios, designer de interiores e artista plástico, e Rosa Jannini, gourmet e organizadora de confrarias gastronômicas.

Conheça os ganhadores:

Intitulada “Inspirações”, a edição do Chef Decor 2023 finalizou com a premiação da criatividade e da estética, além da culinária. “Sabemos que, na gastronomia, o sabor é o rei. No entanto, apreciar uma boa refeição passa pelos outros quatro sentidos. Por isso, os jantares apresentaram recursos também para o olfato, a visão, a audição e o tato”, explica o organizador, Lenine Faria.

Os grandes vencedores, dentro dessa nova proposta, foram a designer de interiores Greice Souza e sua sous chef Ana Helena Ferrari, que ganharam os troféus “Melhor Sabor” e “Melhor Decor”. E o arquiteto Celso Laetano, que levou o troféu de “Melhor Conceito Criativo”, com a sua sous chef Kátia Marques.

O anúncio dos vencedores foi feito em evento oferecido pela Ornare, na semana passada (18/07), na Casa DUPAC, espaço de eventos do blog gastronômico “Do Pão ao Caviar”, em São Paulo. A Grande Final reuniu participantes, parceiros e um seleto grupo de convidados.

Melhor Sabor

Para o troféu de “Melhor Sabor”, que premiou o menu com mais acertos entre os participantes, quem se destacou foi a designer de interiores, Greice Souza, e sua Bahia, com jantar inspirado na Chef Angelucci Figueiredo, a “Preta”. Os critérios foram tempo, técnica, sabor e harmonia entre os três pratos.

“A minha escolha foi porque Preta eleva a Bahia, tira do estado originário, sai do óbvio nas misturas dos pratos e nas combinações dos temperos. Valorizei a essência na comida, mas ousei misturar no menu, como ela. E é o que eu faço também no meu trabalho, ousando em novas combinações”, disse Greice.

Melhor Decor

Este ano, a estética ganhou um troféu próprio e o quesito mesa posta foi mais amplo, englobando decoração do ambiente, empratamento e harmonia visual entre menu e ambientação. E a vencedora foi, novamente, Greice, que levou o prêmio “Melhor Decor”, pela ambientação do espaço do seu jantar e seu empratamento, inspirados na Bahia.

Melhor Conceito Criativo

O fato de incluirmos nas regras a escolha de um chef profissional, nacional ou internacional, para se inspirarem em seus jantares também tinha como objetivo tirar o melhor de sua criatividade, por isso premiamos o Melhor Conceito Criativo.

Sob esta análise, o arquiteto Celso Laetano ganhou o prêmio. O chef conseguiu ter uma leitura inovadora na concepção criativa do seu cardápio. O prêmio levou em conta, como critério, a criatividade no desenvolvimento do menu e o do vencedor foi vegetariano, inspirado no chef israelense Yotam Assaf Ottolenghi.

“Este Chef me instigou, desde o livro “Comida de Verdade”, em 2019, em um momento que estava buscando uma alimentação saudável. Vi que ele não era essencialmente vegetariano, mas tinha um potencial para trabalhar com vegetais de forma muito aromática, com muitas ervas e, num preparo simples, entregava uma explosão de sabores. E foi o que eu trouxe também aqui”, explicou Laetano.