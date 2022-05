CHANDON lançará 1º espumante brasileiro com certificado em viticultura sustentável

O CHANDON Blanc de Noir estará disponível para venda a partir de sexta-feira, 20

Os apaixonados por espumante podem se preparar para colocar mais um na lista de favoritos e é claro que só poderia ser da CHANDON. A marca referência acaba de comunicar o novo lançamento, o CHANDON Blanc de Noir, primeiro espumante da CHANDON do Brasil elaborado com uma combinação de safras da uva Pinot Noir colhidas a mão e procedentes do vinhedo próprio da vinícola com certificação sustentável.

A CHANDON acredita que o espumante é mais do que um produto agrícola, é a união de talentos em busca de um resultado excepcional e sustentável (Imagens: Gustavo Menasce @pridiabr)



Desde 2020, o vinhedo da marca tem o título de primeira vinícola brasileira exclusivamente dedicada a elaboração de espumantes a receber a certificação PIUP (Produção Integrada de Uva para Processamento) de viticultura sustentável para elaboração de espumantes. Com isso e com a expertise do enólogo chefe Philippe Mével, que o novo lançamento da marca foi criado.



“Esse vinhedo único, em Encruzilhada do Sul, dá origem ao CHANDON Blanc de Noir. Em altitudes de 350m são cultivadas uvas Pinot Noir, em clima ameno e bem ventilado. Lá encontramos condições que combinadas a um manejo adequado e totalmente sustentável permitem obter uvas de alta qualidade, sãs, maduras, apresentando bons teores de acidez natural e aromas delicados, características essenciais para elaborar um excelente espumante, como o Chandon Blanc de Noir” diz Philippe Mével, enólogo chefe da marca.

A CHANDON está lançando o 1º espumante extra brut (6 g/L), 100% varietal com uvas Pinot Noir colhidas a mão, procedentes do vinhedo certificado de Encruzilhada do Sul (Imagens: Gustavo Menasce @pridiabr)



O novo espumante terá um visual amarelo claro, com reflexos esverdeados e prateados, de espuma em abundância e de borbulhas finas ativas e numerosas; no olfato têm aromas de frutas como morango, nectarina, damasco fresco e amora, com toque de amêndoa e pimenta rosa; e no paladar traz muito frescor, acidez marcante, equilíbrio, maciez e delicada estrutura.

“Do coração de nosso vinhedo na Serra das Encantadas nasce o Chandon Blanc de Noir, realização do sonho que une toda nossa expertise da uva Pinot Noir à nossa filosofi a de elaboração de espumantes excepcionais”, disse Philippe Mével (Imagens: Gustavo Menasce @pridiabr)



“O Chandon Blanc de Noir traz inovação da CHANDON no mercado de espumantes com um extra brut marcante e frutado, que alcança paladares diversos. Em um novo mundo de possibilidades, a empresa se posiciona como uma marca que pensa em seus consumidores, nas comunidades e em um futuro responsável e sustentável.” diz Catherine Petit, diretora geral da CHANDON do Brasil.



Como de costume, a marca está prestes a lançar no mercado um espumante excepcional de forma inovadora, corajosa e colaborativa, buscando um futuro mais sustentável. Quem ficou interessado no CHANDON Blanc de Noir, as garrafas estarão disponíveis para vendas à partir de sexta-feira, 20, no site da Wine.