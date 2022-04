CHANDON é o espumante exclusivo da SP ARTE 2022 

Durante o evento, a CHANDON apresentará ao público a sua nova identidade visual estampada em suas garrafas e também taças

A SP–Arte – Festival Internacional de Arte de São Paulo, é a maior feira de arte da América Latina, em sua 18ª edição, que acontecerá no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 06 e 10 de abril.

Em apoio e celebração ao mercado de arte e cultura, a CHANDON marcará presença em mais um ano no evento como espumante exclusivo, com ativações especiais para os convidados e visitantes, que poderão passear e conhecer obras e artistas, dentro do universo de um mundo de possibilidades da marca.

A CHANDON contará com um bar exclusivo, situado no segundo andar do Pavilhão da Bienal, este espaço é um lounge de confraternização onde os convidados poderão relaxar e brindar com os espumantes Brut, Rosé ou Passion. Ao passear pelo evento, os visitantes encontrarão também dois carrinhos que estarão à disposição dos visitantes.

Durante o evento, a CHANDON apresentará ao público a sua nova identidade visual estampada em suas garrafas e também taças. A CHANDON não está simplesmente no Brasil. Ela é do Brasil e foi o agente transformador da viticultura nacional. “Somos a mais local das marcas globais, com raízes no Sul, mas abraçando toda a diversidade do Brasil”, afirma Catherine Petit, diretora geral da CHANDON no Brasil.

Para conhecer mais sobre o mundo de possibilidades da CHANDON, a marca convida os visitantes da SP-Arte a se cadastrarem durante o evento na Comunidade CHANDON, podendo assim obter informações sobre a marca, receber novidades em primeira mão e benefícios exclusivos.

Nesta edição da SP–Arte tem participação confirmada das mais importantes galerias de arte e design do Brasil, com 101 galerias de arte, 9 das quais internacionais, e 32 galerias de design, setor que volta com força no retorno ao Pavilhão da Bienal, consolidando o papel da SP–Arte como catalisador do mercado nacional das artes visuais e impulsionador da economia criativa.

SP-ARTE 2022

18ª SP–Arte – Festival Internacional de Arte de São Paulo

06–10 abril de 2022

De quarta a sábado, das 14h às 20h. Domingo, das 12h às 20h

Local: Pavilhão da Bienal – Parque Ibirapuera, Portão 3 – São Paulo

Entrada: R$ 50,00 (geral) R$ 25,00 (meia-entrada)

Meia-entrada para estudantes, portadores de deficiência e pessoas com mais de sessenta anos (necessária a apresentação de documento) Crianças até dez anos não pagam entrada.

A bilheteria encerra suas atividades 30 minutos antes do término do evento. Compra de ingressos pelo site www.bilheteria.sp-arte.com

Classificação indicativa: Livre. Serão exigidos o comprovante de vacinação e o uso contínuo de máscara durante o evento.

Site: https://www.sp-arte.com/