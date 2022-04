Chaline Grazik: vidente faz previsões certeiras sobre vida de famosos e é sucesso na internet

Em primeira mão, a médium, que também atua como empresária e escritora, faz previsão sobre jovens e fala sobre sua trajetória no trabalho espiritual

Chaline Grazik, nascida em Erechim, no Rio Grande do Sul, vem dando o que falar. A médium de 28 anos ficou conhecida na internet por divulgar previsões assertivas sobre famosos e situações públicas.

Com mais de 300 mil seguidores no Instagram e quase 604 mil no TikTok, a chamada “doutora das previsões” possui uma trajetória de 13 anos em contato com esse tipo de atividade, que surgiu de forma natural.

Na infância, com sete anos, Chaline já afirmava ter experiências mediúnicas.

“Desde os sete anos eu já via muita coisa, mas como eu vim de uma família evangélica, tudo aquilo era muito peculiar ainda. Com 15 anos, eu tive a minha primeira vidência, que foi a mais forte. A partir daí, eu consegui entrar em contato com espíritos diretamente e a minha vida nunca mais foi a mesma”, relata a médium.

Grazik conta que o dom da mediunidade a perturbava muito. Ela não entendia que aquele fenômeno fazia parte dela.

“Falavam que eu estava obsediada, “endemoniada”, diz a vidente, que, a partir da adolescência, começou a entender melhor e a ter contato com espíritos, de forma normal, como se fossem pessoas comuns.

Além de fazer previsões relacionadas a pessoas públicas, Chaline também é escritora e já lançou três livros, “Amores não são para a vida”, “Deixe despertar Deus em você” e “Trilha das emoções”, além do “Como conquistar um homem em sete dias e meio”, com lançamento previsto para o dia dos namorados.

Com formação em Reiki, Tarô, Baralho Cigano e Aromaterapia, a jovem atua como clarividente, através das previsões, e como mentora espiritual, além de praticar a psicografia.

“Faço psicografia, eu falo com os espíritos e eles confortam as pessoas desse mundo. É lógico que tem que separar o que é um obsessor e o que é um espírito bom”, conta Grazik, que diz ser um espírito antigo e que a sua atual encarnação será a última e, por isso, deseja deixar seu legado.

A médium já divulgou diversas previsões que se confirmaram, como a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, o conflito armado entre Rússia e Ucrânia, o fato do cantor Gusttavo Lima vir a ser pai, o desabamento de casas em Petrópolis/RJ, devido às fortes chuvas, e a volta da cadela desaparecida Pandora, entre outras.

Em primeira mão, Chaline conta que prevê muitos jovens morrendo, em sua maioria através do suicídio, por não aguentarem a carga vinda dos maus espíritos, e que é preciso ter mais empatia entre as pessoas.

A médium também é digital influencer, empresária e já lançou o seu primeiro curso “Atração Milionária”, para quem deseja entender a lei da atração e livrar-se das crenças limitantes que impedem a prosperidade.

“Os cursos que eu ofereço empoderam as pessoas para acreditarem em si, acreditarem no milagre, porque Deus fazia milagres no passado. Os milagres no passado eram relatados na Bíblia e parecem algo surreal, mas não é. Hoje Deus faz milagres ainda, mas a diferença é que a fé das pessoas não é tão grande quanto antes”, conta a clarividente.

Sobre os desejos que Grazik tem para sua vida, a médium declara:

“A primeira coisa, quero que Deus me reconheça como alguém que está germinando bons frutos aqui na Terra; segundo, quero que o mundo me conheça, mas não pela minha pessoa, e sim pelo meu dom, que me reconheçam pelo meu espiritual. Quero deixar um legado, principalmente para as mulheres, quero fazer um mundo diferente do que esse que nós estamos vivendo atualmente, quero fazer as pessoas olharem para dentro da alma. O que o outro precisa? O que meu irmão de alma precisa? Um abraço, uma palavra? Eu trabalho muito com a questão da prosperidade, mas dinheiro não é tudo; a coisa mais valiosa que a gente tem hoje é a vida”, finaliza Chaline.