Chaline Grazik, ‘Vidente dos Famosos’ participará do Fofocalizando, do SBT

Chaline Grazik tem presença confirmada no program, dia 6/02, onde falará sobre suas

previsões, inclusive sobre Marília Mendonça e Glória Maria

A médium Chaline Grazik, conhecida como a “Vidente dos Famosos”, tem presença confirmada no programa Fofocalizando do SBT, no dia 6 de fevereiro, a partir das 16h20. Em sua participação, Chaline falará sobre as principais previsões de 2023 no mundo

das celebridades e vais contar um pouco sobre as visões que ela teve nos casos da cantora Marília Mendonça e da jornalista Glória Maria, no quais a vidente já havia previsto dias antes.



Chaline Grazik

Desde os setes anos, a médium sensitiva – reikiana e taróloga, Chaline Grazik, 29, já provava do poder de sua mediunidade, que só se tornou mais evidente durante a sua adolescência.



“Entre os meus 15 e 17, percebi ser algo espiritual. Foi quando comecei a ter contato com este mundo e resolvi desenvolver a minha mediunidade”, relembra Chaline.

Casada, com o também médium Fabrício Stempkowski, Chay é mais conhecida como a

Vidente dos Famosos, e há 13 anos atua como clarividente, através das previsões, como mentora espiritual e pratica a psicografia. Mas, a gaúcha ficou conhecida na internet por divulgar previsões assertivas sobre famosos e situações públicas. Atualmente, ela conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.