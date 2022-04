Cervejaria Doktor Brau, em Minas Gerais, traz sugestões de harmonização para a Páscoa

Confira as dicas para harmonizar as delícias do feriado com cervejas artesanais

A Páscoa é um dos feriados mais saborosos, com iguarias para ninguém colocar defeito. Para tornar esse momento em família ainda mais perfeito, a cervejaria mineira apresenta algumas sugestões de harmonizações com seus rótulos.

As opções indicam cervejas que acompanham perfeitamente pratos com bacalhau, com camarão, com peixes e, claro, com chocolates diversos. Afinal, quem já provou sabe que a combinação de cervejas artesanais com as variações do chocolate é uma das experiências gastronômicas mais prazerosas que existem.

A dica de hoje é harmonizar cerveja com sobremesa

“Em uma harmonização, é preciso identificar as principais características de cada um dos elementos que serão degustados. Por exemplo, o chocolate branco é bem adocicado e tem sabor de leite e manteiga de cacau, o que combina muito bem com uma cerveja que tem adição de frutas vermelhas. Já no caso do chocolate meio amargo, uma cerveja com perfil de torrefação é uma combinação mais interessante ”, explica Fernando Del Campo, sócio da cervejaria Doktor Brau.

Bolinho de Bacalhau

Não vamos deixar o peixe milenar da Páscoa de fora.

De baixa fermentação e amargor moderado, a Pilsen Low Carb harmoniza perfeitamente com um bolinho de bacalhau.

Robalo com batata doce

Uma cerveja aromática e de corpo leve como a Low Carb IPA, pede uma harmonização por similaridade. Com sabores frutados e cítricos, a cerveja complementa o peixe e a batata, como um adicional ao tempero com ervas.

Colomba Pascal

Sobremesas é onde a Páscoa realmente acontece, e a colomba pascal é um dos exemplos mais tradicionais e acaba por lembrar muito um panetone, com suas frutas cristalizadas e aroma de baunilha. Vai muito bem junto com a Hemorragipa que traz aromas e sabores de maltes remetendo a caramelo.

Cheesecake de frutas vermelhas com chocolate branco

Para acompanhar essa sobremesa indicamos a Isotonic fruit beer.

A acidez da cerveja complementa a acidez das frutas vermelhas cheesecake ao mesmo tempo que quebra o dulçor do chocolate branco, uma experiência incrível.