Cerveja Tiger patrocina dois grandes eventos do cenário de skate brasileiro

As ações são estratégias da marca de cerveja, que vem de Singapura, para consolidar sua presença no cenário urbano do Brasil

A marca de cerveja Tiger, nascida nas ruas de Singapura, chega ao Brasil ocupando a cena urbana, ao anunciar que é a patrocinadora de dois importantes eventos esportivos do país: o Skate Total Urbe (STU) e a Street League Skatebording (SLS). A novidade faz parte das ativações de marca entre os seus principais territórios, como as plataformas de esporte, música, arte e tecnologia.

A segunda do STU, realizada em Porto Alegre/RS, aconteceu entre os dias 28 e 29 de maio, e reuniu tanto o skate street quanto park, na maior pista da modalidade na América Latina, oficializando a parceria com Tiger.

A marca estará junto do evento em todas as etapas deste ano, terminando na aguardada final no STU Rio Open. Tiger é cerveja oficial e também parceria nas transmissões de todas as etapas no TikTok, dando a oportunidade de milhões de pessoas assistirem a competição.

No segundo semestre, a marca patrocina a etapa brasileira da SLS, que reúne cinquenta dos melhores skatistas e maiores personalidades do esporte. A turnê de 2022 culminará com o Super Crown World Championship, retornando ao Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 6 de novembro.

Em 2021, a Tiger foi parceira de eventos como Na Lata e Cidade do Futuro, em São Paulo, com exposições de graffiti, promoveu o Ocupa Tiger, no Rio de Janeiro, deixando de legado para a cidade uma arte assinada por Marcelo Ment e também patrocina o espaço cultural Lote, na capital paulista Fotos: Instagram Tiger

“Estamos empolgados com a parceria com a Tiger, e em tê-los como um grande apoiador da SLS Super Crown Rio 2022. É uma oportunidade incrível para a marca engajar diretamente com nossa audiência brasileira, os mais apaixonados fãs da SLS no mundo!”, diz Joe Carr, CEO da SLS. O evento é produzido e comercializado pela 213Sports, vertical de esportes da V3A e representante da SLS no Brasil.

“Tiger é uma puro malte que nasceu nas ruas e, portanto, celebra todas as diferentes formas de expressão deste espaço. Anunciar o patrocínio de eventos tão importantes para o skate é uma forma de firmar o nosso compromisso com a cena urbana do Brasil”, explica Vanessa Brandão, diretora de marketing das marcas mainstream no Grupo HEINEKEN.

Neste ano, a marca também patrocinou o REP Festival, maior festival de rap e trap do país. Foto: Instagram Skate Total Urbe (STU)

