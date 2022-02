Cerveja Estrella Galícia elege DJ Camilla Brunetta como nova embaixadora

Chegada de um dos maiores nomes das pistas de dança do RJ é uma das estratégias voltadas para o novo momento da marca no Brasil

A união entre música, marcas e celebridades é uma fórmula popular e que tem se mostrado cada vez mais assertiva no mercado. E, sem ficar de fora dessa tendência, a DJ Camilla Brunetta um dos maiores nomes das pistas do Rio de Janeiro é, oficialmente, uma das novas embaixadoras da Estrella Galícia, cervejaria centenária da Espanha. A parceria representa o conceito jovem e moderno da empresa, com conteúdos que abrangem esse universo, e reforça a credibilidade da artista carioca, que passa a fazer parte do seleto time de influenciadores.

“É um prazer imenso poder representar uma marca que consumo, acredito e que já era fã. Sou grata por acreditarem no meu trabalho e ansiosa para os próximos passos que vamos construir juntos!”, conta Camilla Brunetta.

A Estrella Galicia atravessa um novo momento no Brasil e no mundo. A empresa acaba de anunciar a implantação de uma nova fábrica no Estado de São Paulo, a primeira fora da Europa. Além disso, fechou recentemente um acordo de distribuição com o Sistema Coca-Cola.

“A cultura e a música sempre foram um dos principais pilares da marca. Procuramos artistas que dedicam tempo e detalhe em suas músicas, assim como fazemos nossas cervejas. A chegada da Camilla ao nosso time de influenciadores faz parte deste movimento inovador que vivemos, onde acreditamos que juntos aumentaremos a presença e visibilidade tanto da Camilla quanto da Estrella Galicia do Rio De Janeiro para o mundo” comenta Dante Grassi, diretor de marketing da Estrella Galicia na América Latina.

Além de uma intensa agenda de shows, que marcam essa retomada do mercado do entretenimento, a DJ promete mais novidades para ainda este ano, entre elas mais uma música inédita, depois do sucesso do seu hit “Vai Sentar”, lançado em novembro.