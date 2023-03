CEO do Grupo Unite investe em tecnologia e capacitação para humanizar atendimento em Call Center

Natália Castan busca melhorias na experiência do cliente através de inteligência artificial e repertório socioemocional de colaboradores

A CEO do Grupo Unite, Natália Castan, tem sido uma inspiração para muitos empreendedores desde o ano 2000, quando iniciou sua jornada como empreendedora. Castan é reconhecida por liderar uma das principais redes de call center moderna e humanizada, que visa oferecer aos clientes uma experiência positiva. Ela acredita que, além da tecnologia e das ferramentas certas, o atendimento humano é essencial para o sucesso da empresa.

Com isso em mente, Castan está investindo em tecnologia proprietária de inteligência artificial para melhorar ainda mais os serviços prestados pela empresa. Ela percebeu a necessidade de uma ferramenta que gerasse resultados e, ao mesmo tempo, proporcionasse uma experiência fantástica para cada cliente atendido pelo grupo.

No entanto, Natália entende que as ferramentas não são suficientes para garantir um bom atendimento. Por isso, o Grupo Unite está investindo em uma terceira camada de desenvolvimento e capacitação de colaboradores, chamada de Repertório ou Real Skill, onde os colaboradores são treinados e incentivados a trazer para o diálogo uma gama cultural, de mercado, com tendências, atualidades e temas contemporâneos para expandir a consciência da humanização. Isso garante uma equipe coesa e preparada.

“Víamos que habilidades técnicas e socioemocionais eram suficientes para termos uma equipe qualificada, diferenciada e acima da média, entretanto, hoje entendemos a necessidade de uma nova camada que a nomeamos de Repertório ou Real Skill, e nesta, nossos colaboradores são desenvolvidos e engajados a trazer para o diálogo uma gama cultural, de mercado, com tendências, atualidades e temas contemporâneos com o objetivo de expandir a consciência da humanização. Isso garante uma equipe coesa e verdadeiramente preparada.”- explicou a CEO do grupo.

Além de ser uma líder excepcional no mundo dos negócios, Natália é uma inspiração para muitas mulheres empreendedoras. Ela acredita que, embora as mulheres tenham maiores níveis de preparação formal e habilidades técnicas e socioemocionais, muitas vezes enfrentam desafios que os homens não enfrentam, como a necessidade de equilibrar múltiplos papéis e investir menos tempo em seus negócios.

No entanto, a determinação de Natália não a impediu de construir uma carreira de sucesso e conquistar seu espaço. Agora, ela está desenvolvendo uma inteligência artificial que promete melhorar consideravelmente os serviços de call center. Com sua expertise e habilidades empreendedoras, não há dúvida de que o Grupo Unite continuará a liderar o caminho para um atendimento mais humano e eficaz.