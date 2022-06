CEO do coworking OPT. DOC fala sobre modelo de trabalho em Congresso de Odontologia de São Paulo

Patrícia Del Gaizo Maia abordará os benefícios do negócio para profissionais da saúde e seus pacientes nos próximos sábado e domingo

O 39ª Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) já está acontecendo desde a última quarta-feira (29) e vai até o próximo sábado (2 de julho). Durante o evento, serão realizadas palestras de diversos profissionais renomados da área, entre eles Patrícia Del Gaizo Maia, CEO da OPT. DOC, que abordará os benefícios do modelo de coworking e como ele pode ajudar os profissionais da odontologia a terem acesso a equipamentos de última geração e reduzirem os custos.

A OPT. DOC movimentou mais R$ 2,4 milhões apenas entre os anos de 2020 e 2021

A OPT. DOC é uma startup pioneira em coworking de saúde, que oferece consultórios modernos, através do sistema pay per use, para utilização nos períodos necessários às consultas, e que disponibiliza equipamentos de última geração, assistentes treinadas, serviços de atendimento aos pacientes e serviços administrativos.

O coworking de saúde disponibiliza equipamentos de última geração para realização de procedimentos

Fundada em julho de 2020 pela arquiteta e empreendedora Patrícia Del Gaizo Maia, a empresa foi projetada para oferecer todas as comodidades necessárias ao profissional da saúde e seus pacientes. São 20 consultórios cuja infraestrutura de apoio inclui espaços para realização de cursos práticos e teóricos, vestiário, café, fluxo digital e central de imagens, tudo pensado para agilizar os diagnósticos e promover uma nova experiência a médicos e pacientes.

OPT. DOC é uma startup pioneira em coworking de saúde que oferece consultórios modernos, através do sistema pay per use

A OPT. DOC movimentou mais R$ 2,4 milhões apenas entre os anos de 2020 e 2021. Segundo dados da empresa, esse modelo de trabalho vem ganhando cada vez mais adeptos no segmento. Já são mais de 500 médicos na relação de clientes que estão utilizando o coworking hoje, em comparação a 50 nos primeiros meses de atividade.

A CEO Patrícia se apresentará nos dias 1º de julho, às 13h30, 2 de julho, às 16h30, no Espaço Lounge Vip Woson, Stand C 149 — D 150.

Para saber mais, os interessados podem acessar o site do congresso https://www.ciosp.com.br/