CEO de escritório de advogados premiado internacionalmente, Simone Torres, aposta em advocacia humanizada como chave do sucesso  

A sócia e CEO do Escritório Simone Torres Advogados acredita que não se deve olhar para o cliente e ver apenas um cifrão

Nascida em São Gonçalo e criada em Niterói, Simone Torres tem 48 anos e é uma advogada de renome. Humildade, prestatividade e um senso de justiça apurado são suas marcas registradas. Filha de nordestinos, sua origem humilde se contrasta com a vida próspera que possui hoje, fruto de anos de trabalho árduo e feito com muito amor.

A caçula de três filhos sempre foi aplicada nos estudos. Quando sua irmã mais velha ingressou na escola aos seis anos, ela ainda tinha quatro anos e não podia iniciar a alfabetização em uma instituição de ensino. Indignada com a situação, Simone começou a pegar os livros da irmã por curiosidade, dessa forma, aprendeu a ler e escrever antes mesmo de ir para escola. Quando chegou o momento de Simone ser alfabetizada, ela já estava mais adiantada que a sua turma e por isso iniciou os estudos formalmente na segunda série.

A advogada no Palazzo Versace Dubai localizado nos Emirados Árabes Unidos. Créditos: Reprodução/Arquivo pessoal



Sua família tinha recursos financeiros limitados e ela sonhava em se tornar médica, mas a faculdade de medicina era integral e Simone precisava trabalhar para ajudar os seus familiares. Como o desejo dela era ter uma profissão na qual pudesse servir, ajudar e buscar reparar as injustiças da sociedade, o Direito surgiu inicialmente como uma alternativa, mas hoje ela é completamente realizada profissionalmente. Sua filha e seus enteados mais velhos herdaram o sonho e o realizaram, eles são médicos. Já seu filho mais novo decidiu trilhar o mesmo caminho que mãe, a advocacia.

Enquanto fazia faculdade de Direito, Simone trabalhava como gerente bancária, cargo que ocupou por 25 anos. Devido ao destaque de administração de carteiras, ela era convidada para ir de um banco para o outro, trabalhou em importantes instituições bancárias e foi gerente geral de grandes agências. Mas no seu peito pulsava um senso de justiça irremediável, não por acaso, sempre que havia uma situação de discriminação dentro da agência, ela estava envolvida defendo quem era oprimido, por mais que ela colocasse em risco o seu emprego.

E foi esse senso de justiça que a tornou defensora da categoria dos bancários através do cargo de diretora do sindicato dos bancários de Niterói. Ela chegou a cancelar administrativamente mais de 2 mil demissões. Nunca cruzou os braços, mostrava que as decisões eram arbitrárias e que por trás das demissões existiam pessoas que desenvolveram patologias por causa das atividades que exerciam ou eram vítimas de metas abusivas e até mesmo assédio moral.

Simone Torres na premiação do Top Of Business – Leaders Business Awards 2022 UAE. Créditos: Reprodução/Arquivo pessoal



Por conta dessa abrangência, ela não atuava somente no sindicato de Niterói, mas também a nível nacional por meio das federações dos sindicatos e levava propostas para serem discutidas nas mesas de negociações junto da categoria.

O sindicato ficou pequeno demais para ela, foi nesse momento que surgiu a decisão de advogar. Ela abandou estabilidade do cargo que ocupava e desse ato de coragem nasceu O Escritório Simone Torres Advogados. Um escritório especializado em Direito trabalhista de bancários, mas que também atende diretores de grandes empresas, empresários de multinacionais, situações contratuais e até mesmo pessoas do meio artístico.

Hoje ela é sócia e CEO do maior escritório desse segmento no Rio de Janeiro e em termos de distribuições de ações é o maior do Brasil. Além da sede do escritório que fica Niterói, no Rio de Janeiro, ela possui uma unidade em São Paulo e em breve terá outra no Espírito Santo.

O Escritório Simone Torres Advogados conquistou reconhecimento nacional e internacional, só esse ano eles ganharam dez prêmios. O mais expressivo foi o Top Of Business – Leaders Business Awards 2022 UAE, a premiação aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Eles foram vencedores na categoria “Lei/Justiça”.

O Escritório Simone Torres Advogados conquistou o prêmio na categoria “Lei/Justiça”. Créditos: Reprodução/Arquivo pessoal



Além dos prêmios do escritório, a advogada, que hoje também é delegada trabalhista da OAB Niterói, foi premiada como personalidade feminina em uma premiação realizada pela IBI (International Business Institute). O Prêmio Top Empreendedor e Personalidade Feminina de 2022 tem como objetivo destacar diversos empreendedores nos mais variados segmentos e mulheres que representam a essência da luta e da força da mulher brasileira.

Para Simone, o segredo do sucesso é uma advocacia mais humanizada, uma advocacia que não olha para o cliente como um cifrão, mas que entende a dor dele e que compreende como você pode adentrar para fazer alguma diferença na vida daquela pessoa.