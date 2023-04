CEO da Ricos destaca a importância da educação financeira em marketplace inovador

Igor Oliveira comenta sobre a importância da educação financeira para empresas e clientes no novo marketplace financeiro da empresa

Ricos, a nova plataforma de marketplace financeiro, promete trazer soluções diferenciadas para seus clientes. Além disso, a empresa tem como premissa a educação financeira de todos os envolvidos.

CEO da Ricos, Igor Oliveira, fala sobre a importância do marketplace financeiro

Com a chegada do Open Finance, a modalidade de serviço ganhou força. Por meio deste sistema, as pessoas podem compartilhar seus dados bancários entre as instituições, e os marketplaces financeiros organizam e centralizam as informações em um único ambiente, permitindo comparações para aquisições de produtos e serviços.

Segundo o CEO da Ricos, Igor Oliveira, a plataforma oferece uma variedade de produtos financeiros, como consórcios, correspondência bancária, financiamento, recuperação de crédito e empréstimos. Além disso, a empresa conta com uma tecnologia de ponta e um sistema próprio.

No entanto, Oliveira destaca que a educação financeira é essencial para que as decisões sejam mais assertivas. Por isso, a Ricos conta com o Instituto Ricos, que oferece treinamentos, mentorias e imersões para seus clientes e parceiros.

Nova plataforma de marketplace financeiro, oferece produtos como consórcios, correspondência bancária, financiamento, recuperação de crédito e empréstimos, além de tecnologia de ponta e um sistema próprio

“Acreditamos que a educação financeira é a base para uma relação mais transparente e saudável entre as empresas e seus clientes. Por isso, investimos em um instituto que ajuda a quebrar paradigmas e educar todos os envolvidos”, afirma o executivo.

Com o objetivo de se destacar no mercado, a Ricos aposta em soluções inovadoras e na formação de seus clientes e parceiros. Com isso, a plataforma se apresenta como uma opção interessante para quem busca praticidade e transparência na hora de escolher produtos e serviços financeiros.