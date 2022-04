Centro Universitário FAAP fecha parceria com UOL EdTech e lança a Pós Digital FAAP

A novidade conta com 6 cursos de pós-graduação e nomes renomados do mercado como Maurício de Sousa, Kobra, Alexandre Herchcovitch e Seu Jorge

Nas últimas décadas, a indústria criativa e de negócios vem se consolidando como um dos setores econômicos mais rentáveis, disruptivos e promissores, abrindo portas para profissões inovadoras e rompendo paradigmas profissionais. De olho no futuro e com a inovação em seu DNA, o Centro Universitário FAAP, uma das mais tradicionais instituições de ensino do Brasil, comprova o pioneirismo que marca sua história de 75 anos, ao se unir ao UOL EdTech, maior empresa de tecnologia para educação do país, para lançar a nova modalidade de ensino Pós Digital FAAP.

“A parceria do UOL EdTech com a FAAP, no ano do 75º aniversário da instituição, simboliza uma nova etapa nesta história de sucesso. A Educação Digital é uma realidade, uma nova história que possibilitará, através da tecnologia, levar conteúdo de qualidade para estudantes de todo o Brasil”, ressalta Alex Augusto, CEO do UOL EdTech.

Alex Augusto, CEO do UOL EdTech

“Estamos abrindo uma nova possibilidade para profissionais que tenham a paixão por mover o mundo, a partir da democratização do acesso ao melhor conteúdo, ministrado por professores que são referências nos mercados de criatividade e negócios. Unimos tecnologia, inovação e tradição, para atender às necessidades do nosso público”, destaca Rogério Massaro Suriani, assessor de Assuntos Acadêmicos do Centro Universitário FAAP.

A Pós Digital FAAP permite a especialização profissional a partir de seis cursos de pós-graduação 100% online, sendo eles: Realidades Digitais -Estratégia Criativa em Animações e Jogos; Fashion Business -Impacto transformador no ecossistema da moda; Poder Criativo -Conectando arte e audiovisual para inovar; Mercado de Alto Padrão -Design e gestão em experiências de consumidor; Além da Tela -Criatividade audiovisual e cinematográfica;e Comunicação Global -Linguagem midiática conectada.

Rogério Massaro Suriani, assessor de Assuntos Acadêmicos do Centro Universitário FAAP

Os cursos contam com um corpo docente de peso, como João Marcello Bôscoli, Seu Jorge, Alexandre Herchcovitch, Lilian Pacce, Kobra, Monica e Mauricio de Sousa, que se destacam pelo sucesso em diversas áreas de conhecimento, consolidando ainda mais a qualidade de ensino teórico e prático.

A Pós Digital FAAP trará uma experiência de ensino a distância exclusiva, uma vez que conta com um HUB Imersivo FAAP, composto pelo HUB Visual, Sonoro, de Leitura e Painel. Este modelo de ensino envolve múltiplos formatos e conteúdos para facilitar o processo de aprendizagem e estímulo dos novos conhecimentos.

“Toda narrativa criada pela produtora Ovo Em Pé para os cursos foi pensada para que o aluno tenha uma experiência completamente diferente do que está sendo aplicada atualmente no mercado de educação no Brasil. Desde a escolha dos talentos, estúdio com cenários interativos, construção do Hub Imersivo, até a finalização com qualidade de cinema.” destaca Carlinhos Dornelles, sócio da Ovo em Pé e diretor do projeto da Pós Digital FAAP.

Corpo Docente



Os novos cursos da Pós Digital FAAP, em parceria com o UOL EdTech, trazem a participação de profissionais com forte reconhecimento no mercado, como João Marcello Bôscoli, referência no mercado de música, com mais de 3 mil CDs e DVDs lançados, proprietário de um dos mais completos estúdios de música, trilha de cinema, games e mini-séries da América Latina. Seu Jorge também compõe esta gama, sendo multi-instrumentista brasileiro de MPB, R&B, samba e soul, além de ator, cantor e compositor, colaborará no ensino dos cursos.

Além disso, o corpo docente também conta com nomes como Carlos Ferreirinha, reconhecido como Pensador Estratégico sobre o mercado e comportamento de consumo e pioneiro na tradução da inteligência da gestão do luxo na América Latina, Alexandre Herchcovitch, um dos designers de moda brasileiros mais reconhecidos, estilista responsável por trazer a moda à tona nos anos 90, com desfiles desafiadores, e também atuou como diretor de criação em outras marcas e empresas brasileiras de grife, além de Lilian Pacce, autoridade em moda e estilo, jornalista, editora de moda, escritora e curadora, Monica de Sousa, inspiração para a personagem mais famosa do Brasil e diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções, signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, Mauricio de Sousa e Kobra.

“Nosso objetivo é transformar nossos alunos em profissionais que perseguem e realizam suas paixões, com uma carreira repleta de protagonismo e significado”, reforça Massaro. “Queremos garantir um lugar no futuro, com um corpo docente formado por profissionais destacados na indústria criativa, capazes de conectar os alunos ao mercado.”