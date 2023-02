Centro de Infusão do Hospital Santa Catarina – Paulista tem ampliação que marca os 117 anos de serviços prestados à comunidade

Pioneiro no atendimento de doenças de alta complexidade, o Hospital acaba de inaugurar local para o tratamento personalizado de pacientes com enfermidades crônicas e autoimunes, que precisam de terapia imunobiológica

No dia 6 de fevereiro, o Hospital Santa Catarina — Paulista completou 117 anos. Referência em tratamentos de alta complexidade, a Instituição centenária fundada pela Congregação das Irmãs de Santa Catarina reúne tradição e tecnologia no cuidado integral aos seus pacientes.

Dra. Jaqueline Barros Lopes, Reumatologista e coordenadora do centro de infusão do Hospital Santa Catarina – Paulista

Cada vez mais atenta às mudanças atuais, a instituição acaba de inaugurar um moderno Centro de Infusão no coração da Avenida Paulista, com o objetivo de oferecer um atendimento cada vez mais personalizado, prezando sempre pelo conforto e acolhimento, marca que integra a missão do Hospital.



Ao longo desses pouco mais de cem anos de existência, pacientes de todo o Brasil passaram pela instituição em busca de inúmeros tratamentos em diversas especialidades. Nos últimos anos, o hospital investiu em cirurgias robóticas, utilizando o Da Vinci XI, um dos robôs mais modernos do mercado. Além de inaugurar seu novo centro médico, que atende mais de 28 especialidades e que conta com 33 consultórios modernos e confortáveis para os pacientes e os médicos.

Novo centro de infusão proporciona espaços e atendimentos individualizados

Recém inaugurado, o novo centro de infusão, perto do hospital, proporciona espaços e atendimentos individualizados, transformando a experiência de realizar o tratamento em uma situação mais agradável. Toda a estrutura e todos os funcionários, desde a recepção à equipe médica, estão prontos e capacitados para proporcionar atendimentos de qualidade aos pacientes. “Somos pioneiros no tratamento personalizado de pacientes com doenças não oncológicas que precisam de terapia imunobiológica. A inauguração de um novo Centro de Infusão é mais um passo para colocar o Hospital como referência no mercado”, afirma a Dra. Jaqueline Barros Lopes, Reumatologista e coordenadora do centro de infusão do Hospital Santa Catarina – Paulista.

Neste ano em que o HSC completa 117 anos, algumas ações também foram pensadas para a data. Reunimos os fatos mais marcantes da nossa história em uma linha do tempo, que será disponibilizada em nossos canais oficiais, dentre outras ações internas que reforçam o nosso posicionamento como instituição de tradição e referência em procedimentos de alta complexidade.