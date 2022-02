Cenário de reality show, conheça a casa de férias mais cara do mundo

Palco de reality show, 12 quartos, spa e cinema: conheça a casa de férias mais cara do mundo

Estados Unidos, Europa ou mundo árabe? Que nada! A casa de férias mais cara do mundo está localizada em uma ilha na praia de Punta Mita, no estado de Nayart, no México. O levantamento foi feito pela revista Time Out, do Reino Unido.

Quem assistiu à série “Brincando com Fogo”, da Netflix, já está familiarizado com o local. À época em que a série foi gravada, em 2020, hospedar-se nesse paraíso custava nada mais, nada menos do que R$ 274 mil por dia. Hoje em dia o espaço é um pouco mais acessível, mas ainda assim é preciso preparar seu bolso se quiser desfrutar de férias incríveis na ilha. As diárias da Casa Tau, como o espaço é chamado, chegam a R$ 80 mil no Airbnb.

A Casa de Temporada Tau é uma verdadeira mansão cercada de praias paradisíacas e hotéis luxuosos, como os famosos Four Seasons e St. Regis. Mas o que realmente valoriza o local é o que ela oferece aos seus hóspedes.

Até 16 pessoas podem se hospedar em 12 quartos, que contam com 14 camas, além de 16 banheiros espalhados entre a casa principal e dois anexos.

Um dos quartos, inclusive, oferece sistemas de última geração para proporcionar um verdadeiro cinema aos visitantes.

Piscina de borda infinita, hidromassagem, sala de jogos, academia, spa… São tantas as opções que o local oferece que é impossível curtir tudo em uma só noite.

Além de tudo o que os visitantes encontram dentro da casa, quem aluga o local também pode desfrutar de todo o complexo da ilha, que oferece quadra de tênis, dois excelentes campos de golfe, beach tennis, bicicletas, caiaques, pranchas de surf e stand-up paddle, além de serviços de limpeza, lavanderia, chefs e mordomos 24h por dia. Mas não pense que pelo valor cobrado a Casa Tau está sempre vazia. Pelo contrário, há bastante demanda! Até abril de 2023 é possível encontrar reservas para a casa no Airbnb. Já pensou passar suas próximas férias nesse paraíso?