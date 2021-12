Série “Quilos Mortais” chega à tela da Record TV em janeiro, com apresentação de Celso Zucatelli

Atração será exibida nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45; estreia dia 05

A série “Quilos Mortais” estreará na Record TV no próximo dia 5 às 22h45 sob o comando do apresentador Celso Zucatelli. Serão 17 episódios mostrando o dia a dia de homens e mulheres que sofrem com a obesidades mórbida.

Os participantes encontram a motivação de mudança para seguir em frente através de um drástico projeto de emagrecimento. A cada semana, as câmeras de “Quilos Mortais” vão a um lar, onde captam as circunstâncias dramáticas em que uma pessoa morbidamente obesa se encontra e, ao longo de meses, vão segui-la em todas as etapas do tratamento: das visitas iniciais ao médico, passando pelo centro cirúrgico, pós-operatório e toda a adaptação necessária para que voltem a ter o controle sobre seus corpos.

Prisioneiros do próprio corpo, os participantes enfrentam sérios desafios físicos e psicológicos diante de tarefas corriqueiras como levantar da cama, tomar banho e caminhar entre os cômodos da própria casa. E a esperança de um recomeço está nas mãos do Dr. Nowzaradan, mais conhecido como Dr. Now, um renomado cirurgião bariátrico da cidade de Houston, no Texas. É ele quem acompanha os pacientes durante os meses de todo o processo de emagrecimento.

O primeiro episódio mostrará a luta de Zsalynn Whitworth para emagrecer. Quando ela tomou esta decisão, seu marido não demonstrou apoio. Ele disse que gostava de mulheres grandes e, se ela emagrecesse, não gostaria mais dela. Pesando mais de 270 quilos, Zsalynn ficou dividida entre perder peso e salvar seu casamento. O marido chegou a boicotar algumas tentativas de emagrecimento da esposa, como a de comer salada. Ele dizia que ela podia ir comer grama no jardim. Mesmo sem o apoio do marido Zsalynn fará a melhor escolha para sua saúde.

O programa da Discovery, que é um grande sucesso nos Estados Unidos, e também no Brasil através da TV por assinatura, será exibido às quartas-feiras e tem direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto

