Celebridades se rendem à camuflagem permanente de olheiras, técnica criada pelo tatuador Rodolpho Torres

A atriz Rafaela Mandelli e a youtuber Camila Uckers já desfilam por aí, reluzentes, sem as olheiras que as acompanhavam. Mais famosos e influenciadores também já estão de olho na técnica da camuflagem permanente das ingratas olheiras, criada no Brasil, e que usa tatuagem para fins estéticos reparadores.

Criador do método, Rodolpho Torres explica a novidade que vem caindo no gosto de mulheres e homens incomodados com as olheiras. “É um procedimento incrível, superdelicado e, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, não dói nem sangra porque a aplicação é muito suave”.

Rodolpho Torres esclarece que é um tratamento muito seguro, com materiais aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a tinta utilizada é hipoalergênica. “O pigmento não dá cor ao rosto da pessoa, mas, sim, faz um contraponto e melhora o escurecimento da olheira. E melhorando esse contraste, dá a impressão de que eu pintei a pessoa da cor dela. É um procedimento muito seguro, a tinta fica na derme, ou seja, abaixo da mancha da melanina, o que garante perpetuidade na melhoria do contraste das olheiras”.

O autor da camuflagem de olheiras assegura que o procedimento não tem nenhuma contraindicação e tem sido bastante procurado.

“A tatuagem não causa problemas às pessoas. A tatuagem estética reparadora veio para mudar vidas e, portanto, para ficar. Faço em dermatologistas e nas suas filhas, em estudantes de Medicina, âncoras de jornais, artistas de novelas, influenciadoras digitais e cantoras. A olheira, muitas vezes, passa a impressão que a pessoa está baqueada. Agora, imagina o benefício que é você poder viver com o aspecto do rosto leve, descansado e saudável. É maravilhoso”.